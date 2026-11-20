TEK ŠTO JE POSTAO ŠAMPION, A SADA MORA NA DUGU PAUZU: Marko Bojković se oglasio iz bolničkog kreveta!
Srpski MMA borac Marko Bojković ozbiljno se povredio i iz oktagona će odsustvovati do leta 2027. godine.
To znači da Marko Bojković neće braniti pojas u lakoj kategoriji, u FNC verziji, iako se crtao njegov meč protiv Tadžikistanca Karumatula Sufijeva.
Pozdravio fanove
Marko Bojković se oglasio na društvenim mrežama i otkrio trenutno zdravstveno stanje. Srbin kaže da ga uskoro čeka operacija kolena koja će ga od MMA odvojiti najmanje sedam meseci.
- Pozdrav FNC fanovi, ovde je vaš šampion Marko Bojković. Spreman sam za operaciju kolena, ali ništa ne brinitie. Za šest do sedam meseci ću biti u punom pogonu i spreman za odbranu titule - poručio je iz bolničkog kreveta Marko Bojković.
Šampion iz Skoplja
Srpski borac je pre mesec dana na FNC eventu u Skoplju stigao do šampionskog pojasa. Marko Bojković tada je za manje od minute nokautirao Lom-Ali Eskijeva, nekadašnjeg šampiona lake kategorije. Tom pobedom momak iz Odžaka ušao je među 100 najboljih boraca na svetu u lakoj kategoriji.
Naime, na prestižnoj i merodavnoj platformi za rangiranje "FightMatrix", Bojković je zauzeo visoko 89. mesto u svojoj kategoriji. Marko Bojković posle osvajanja titule u lakoj kategoriji u FNC verziji skočio je na peto mesto najboljih evropskih boraca van UFC, navodi poznata borilačka veb stranica "Tapology".
Odabrano društvo
Srbin je iza sebe ostavio brojne prvake velikih organizacije, bivše UFC borce, a ime koje se ističe je ime Adrijana Bartošinskog, neprikosnovenog i apsolutnog KSW šampiona koji se smatra jednim od najboljih boraca izvan UFC.
Na listi se ispred Bojkovića nalaze Amin Ajub, Muhamad Mokajev, Pjotr Kuberski i Fil De Fris. Iza srpskog MMA borca lošije su plasirani navedeni Adrijan Bartošinski, te Ronald Paradajzer, Laša Abramišvili i Kšištof Jotka.