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Srpski MMA borac Marko Bojković ozbiljno se povredio i iz oktagona će odsustvovati do leta 2027. godine.

To znači da Marko Bojković neće braniti pojas u lakoj kategoriji, u FNC verziji, iako se crtao njegov meč protiv Tadžikistanca Karumatula Sufijeva.

Marko Bojković posle trijumfa u oktagonu Foto: Printskrin/Instagram

Pozdravio fanove

Marko Bojković se oglasio na društvenim mrežama i otkrio trenutno zdravstveno stanje. Srbin kaže da ga uskoro čeka operacija kolena koja će ga od MMA odvojiti najmanje sedam meseci.

- Pozdrav FNC fanovi, ovde je vaš šampion Marko Bojković. Spreman sam za operaciju kolena, ali ništa ne brinitie. Za šest do sedam meseci ću biti u punom pogonu i spreman za odbranu titule - poručio je iz bolničkog kreveta Marko Bojković.

Šampion iz Skoplja

Srpski borac je pre mesec dana na FNC eventu u Skoplju stigao do šampionskog pojasa. Marko Bojković tada je za manje od minute nokautirao Lom-Ali Eskijeva, nekadašnjeg šampiona lake kategorije. Tom pobedom momak iz Odžaka ušao je među 100 najboljih boraca na svetu u lakoj kategoriji.

Naime, na prestižnoj i merodavnoj platformi za rangiranje "FightMatrix", Bojković je zauzeo visoko 89. mesto u svojoj kategoriji. Marko Bojković posle osvajanja titule u lakoj kategoriji u FNC verziji skočio je na peto mesto najboljih evropskih boraca van UFC, navodi poznata borilačka veb stranica "Tapology".

1/4 Vidi galeriju Nokaut Marka Bojkovića protiv Eskijeva Foto: Printscreen

Odabrano društvo

Srbin je iza sebe ostavio brojne prvake velikih organizacije, bivše UFC borce, a ime koje se ističe je ime Adrijana Bartošinskog, neprikosnovenog i apsolutnog KSW šampiona koji se smatra jednim od najboljih boraca izvan UFC.

Na listi se ispred Bojkovića nalaze Amin Ajub, Muhamad Mokajev, Pjotr Kuberski i Fil De Fris. Iza srpskog MMA borca lošije su plasirani navedeni Adrijan Bartošinski, te Ronald Paradajzer, Laša Abramišvili i Kšištof Jotka.