DEŠAN OBJAVIO SPISAK ZA KATAR: Branilac titule iz Rusije stiže sa MOĆNIM TIMOM, u napadu Mbape, Benzema, Grizman, Žiru...

12 of the 23 World Cup Winners from 2018 do not join the adventure in 2022: Injured: N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso. Not Selected: Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Benjamin Mendy, Steven Nzonzi, Adil Rami, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Florian Thauvin.