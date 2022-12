OVO SU SAVETI ZLATA VREDNI! Isplivao snimak koji je Hrvate oduševio, Modrić bodri Livakovića - Ti si golmančina, ti to moraš znati

Hrvatska je pobedom protiv Brazila obezbedila plasman među četiri najbolje ekipe na svetu, a velike zasluge pripadaju golmanu Vatrenih Dominiku Livakoviću koji je sjajno branio u penal seriji.

Sada se na internetu pojavio jedan stari snimak na kojem se vidi kako Luka Modrić bodri svog saigrača, koji je u meču protiv Japana odbranio tri panala, dok je juče protiv Brazila "skinuo" jedan penal.

- Druže, svi rade i greše. Ti se bojiš da pogrešiš, to je moj osećaj. Ko to ne greši? Reci mi jednog ko ne greši. Ti si golmančina. Ti to moraš znati, a ti znaš to - rekao mu je Modrić u video snimku.

Modrićeve savete koji su se ispostavilo, zlata vredni, pogledajte u priloženom video snimku:

Kurir sport