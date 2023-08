"NIJE TREBALO NI SADA DA KAŽEM..." Gurović 20 godina čuvao TAJNU IZ INDIJANAPOLISA! Ono što je uradio zbog ovoga je još MOĆNIJE

Više od 20 godina prošlo je od poslednje zlatne medalje na Svetskom prvenstvu.

Košarkaši, tadašnje Jugoslavije, 2002. godine u Indijanapolisu, u finalu su pobedili Argentinu, nakon što su u polufinalu bili bolji od Novog Zelanda, a u četvrtfinalu šokirali SAD.

Jedan od najzaslužnijih za pobedu protiv "drim tima" i zlato ekipe koju je vodio Svetislav Pešić, bio je Milan Gurović.

"Ostarili smo, svaki dan se probudim sa nekom sedom više. Prošlo je 20 godina, možda smo tek sad svesni šta smo napravili na globalnom nivou. Jednostavno, nadam se da ćemo ponoviti to jer imamo kapacitete, izvor smo suvih talenata, samo treba neko da radi s njima da bismo to ponovili", rekao je Gurović prošle godine prilikom posete Banjaluci.

Jugoslavija je protiv domaćina, favorizovanih Amerikanaca igrala 5. septembra, a do velike pobede (81:78) stigla je zahvaljujući fantastičnoj četvrtoj četvrtini.

Peđa Stojaković je postigao 20 poena, Vlade Divac 16, a Gurović 15, uz četiri pogođene trojke iz šest pokušaja.

Malo je poznato da je Gurović na okupljanje reprezentacije pred Svetsko prvenstvo u Indijanapolisu došao sa povređenim zglobom.

"Skoro 80 posto ligamenata zgloba je puklo, ali to je nevažno, nije ni sad trebalo to da kažem. Volim svoju zemlju, Srbiju, a i Republiku Srpsku. Uvek bi za svoju zemlju igrao i sa jednom nogom. Prvo, igranje za reprezentaciju je stvar kućnog vaspitanja. Drugo, to je osećaj pripadnosti i treće, da voliš taj narod, da ga prezentuješ i igraš za taj narod, nikakve pare tu nisu važne", rekao je 2022. godine Gurović.

Nažalost, tema igranja za reprezentaciju postala je nedavno i te kako aktuelna.

Srbija se priprema za Mundobasket koji počinje za dve nedelje, a na njemu će nastupiti bez nekoliko važnih igrača.

Evo šta je, između ostalog, Gurović rekao o tome.

"Ako njima nije čast da igraju za Srbiju, ne znam šta da kažem. Vidi, brate, klinci od 19-20 godina, nažalost, ginuli su sa za ovu zemlju. Ostajali su invalidi, osakaćeni. Postali smo niko i ništa ako je nekome teško da odvoji jedno leto za svoju zemlju. Nek uzmu deset stranaca više i ovako smo u pi***j materini, nismo više zemlja košarke niti bilo šta. Majstori, ne možete nekoliko nedelja da odvojite za svoju zemlju, strašno. Šta ćemo s onima koji su za istu izubili ruku, nogu ili oko, a tebe živog i zdravog ne mogu da gledaju s tim jednim okom što mu je ostalo. Nekada smo se, bre, pripremali po dva meseca, a sada gledaju samo svoju guzicu. Posle se pitamo gde su nam talenti, zašto nemamo uspehe u mlađim kategorijama. Samo svoje dupe gledaju", rekao je nedavno proslavljeni košarkaš za "Republiku".

