PEŠIĆ NEMA REŠENJE ZA ITALIJANE: Ponovio se Berlin, selektor opet pogubio konce nad ekipom!

Srbija nema rešenje za Italijane, ili bolje rečeno - nema ga selektor Svetislav Pešić. Tako nam se ponovio Berlin, opet su „orlovi“ prokockali ogromnu prednost, ovoga puta selektor rivala Đanmarko Poceko nije trebalo da pravi šou, da pravi tehničke, preokreće momentum utakmice. Umesto njega, šou je pravio Fontekio.

Na tih minus 16 dobio je poklon u vidu ruskog ruleta srpske reprezentacije. Nastavili su naši da se utrkuju s Italijanima, da što pre pogode još jednu, dve trojke i dotuku "azure"… Ali, sve se munjevito okrenulo.

- Nismo kontrolisali našu igru u momentima kada smo imali prednost - kaže selektor, možda bi bilo bolje da je rekao „Nisam uspeo da kontrolišem igru mog tima“. Doduše, nije prvi put, zbog istog nedostatka kontrole doživeli smo krah na Evrobasketu.

Bogdan Bogdanović je iskrivio obruč kao nikad u životu, on jeste najbolji šuter ekipe, ali očigledno da nije bilo nikoga da mu kaže da malo povuče ručnu, da se lopta spusti, da se eventualno izvuče neko bacanje, uspori ritam…

Osetili su Italijani da nam je voda u ušima, video je Poceko da Fontekio može lagano da pogađa preko Dobrića i da to može da radi do besvesti… Pešić nije ništa pokušao, ostavio da se ovaj opet proslavi protiv Srbije i zabije 30 poena. Zaboravio je Marinkovića, koji je igrao samo šest minuta, jednom šutnuo i pogodio. Nije Vanja loš defanzivac, možda je on trebalo da proba. Ni Datome se ne seća kada je lakše postigao osam poena u nizu.

A tek izmena na samom kraju utakmice u kojoj je Avramović zamenio Bogdanovića… Logično je da Aleksa, koji ima brze ruke pokuša da iščačka loptu, ali koliko god da je Bogdanović bio očajan u šutu, morao je da ostane u igri. Pogodio je u poslednjim sekundima prvog poluvremena, svakako bi njegov pokušaj bio bolji od Jovićevog…

Ruku na srce, imali smo odličan period igre u trećoj deonici, i to je Pešićeva zasluga, ali neverovatna je brzina kojom sve uspe da se upropasti. Čini se da ništa gore ne bi bilo da u tih nekoliko minuta horora nije bilo nikoga na klupi.

I šta sad? Ništa, idemo dalje.

