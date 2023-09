UŽIVO, DAN ODLUKE: Orlovi igraju NAJBITNIJU UTAKMICU na SP, a pre toga meč koji celu Srbiju zanima!

Košarkaška reprezentacija Srbije danas od 14 časova protiv Dominikanske Republike igra najvažniju utakmicu na Svetskom prvenstvu.

Samo pobeda vodi Srbiju u narednu rundu. Poraz znači kraj na Mundobasketu.

Pre toga, pratićemo dešavanja na meču koji Srbiju i te kako zanima!

Najbitnije je da Orlovi pobede svoju utakmicu, ali ukoliko se to i dogodi, puno će zavisiti od ishoda meča Italija - Portoriko koji počinje u 10 časova.

Pobeda Portorika donela bi Srbiji prvo mesto u grupi, dok bi Italijani trijumfom ostavili naš tim na drugoj poziciji, naravno pod uslovom da savladamo Dominikansku Republiku.

Uoči meča:

Toga su svesni i košarkaši, ali i selektor Svetislav Pešić. Posebno posle očajne partije protiv Italije i poraza u utakmici u kojoj su "orlovi" imali u trećoj četvrtini prednost od 16 poena.

- Nikom nije drago kada se izgubi, bolje je kada se dobije... Mi smo ovde došli ne da pobeđujemo samo Italiju, već sve što možemo. Ovde se malo stvorila ta atmosfera "Italija, Italija". To je malo uticalo i na mentalni prilaz ekipe. Nismo pobedili, ali nismo se ni obrukali - poručio je Pešić i dodao:

foto: Dado Đilas

- Okrećemo se već sledećoj utakmici, nema mnogo tuge i plakanja. Držali smo sastanak, pričali šta nam je cilj, šta treba da popravimo i šta moramo da uradimo protiv ekipe koja nije Italija, ali je pokazala da moramo da poštujemo napadački kvalitet. Nije sve samo Tauns, već i Feliz, jedan od najboljih plejmejkera ACB lige. To su sve većinom igrači koji igraju u Evropi. Pobedili su Italiju, ali su izgubili od Portorika jer su u meč ušli u razmišljanju "lako ćemo". Veruje selektor Pešić u sebe i svoje momke:

- Mi nosimo ime košarkaške sile i protiv nas su svi uvek posebno našpanovani, spremni, motivisani... Za nas je uvek posebno teško protiv svakog rivala. U hotelu ćemo pre večere da damo ekipi informacije o Dominikanskoj Republici. Govorio je Pešić i o iznenađujućim rezultatima na SP.

- Ovo je ludo prvenstvo. Šta se sve dešavalo u ostalim grupama... Neki favoriti su već završili, Australija i Grčka su ispale, ne zna se hoće li Španija ili Kanada ispasti... Ludo prvenstvo, dešava se mnogo toga. Zato mi ne treba da potcenimo ono što smo dosad uradili, bilo je i dobrih stvari. Pali smo i izgubili, ali prave ekipe su one koje se posle poraza vraćaju. Verujem u našu ekipu, želju i ambiciju - objasnio je Pešić.

foto: Dado Đilas

Zanimljiv monolog Pešića

Tokom celog prvenstva Svetislav Pešić govori u zagonetkama.

- Mi teško priznajemo da je neko bolji od nas, ali moramo. Napredovati je moguće samo ako znaš da je neko od tebe bolji, da ti to bude motiv da ga stigneš i nešto naučiš. Italija igra godinama zajedno, to treba da znaju i navijači. Oni imaju jedini pravo da kritikuju, da budu u žalosti, a vi (novinari, prim. aut.) treba da znate da je Italija među najboljima ovde. Od 12 igrača, njih devetorica igra u italijanskoj ligi, kod nas dvojica ili trojica u našoj. To treba da se kaže, ali ne ja da to kažem, jer će onda biti da se vadim i tražim izgovore, da treba da naučim da pričam ispravno i da idem da pecam ribe - ljutnuo se selektor i nastavio:

- Mnogi ne znaju da stvarno uživam u ribama, ženskim, pa i da pojedem, ali da pecam nikad neću, jer za mene ima ko to da radi. Želim da vam kažem da budete pošteni, ne prema meni nego prema ekipi. Postoje pobede i porazi. Nikola Jokić, najbolji na svetu, rekao je lepo da se u Srbiji gledaju samo rezultati, a ne igra i potpuno je u pravu. Neću da ponavljam više, mi moramo da napredujemo, da učimo od drugih koji su u ovom trenutku bolji, a ima ih koji su bolji od nas. A to nije sramota. Sramota je kad nećeš da priznaš i nećeš da učiš.

Grupa I

Srbija - Italija 76:78

Dom. Republika - Portoriko 97:102

Italija - Portoriko 10.00

Dom. Republika - Srbija 14.00

Tabela: Srbija 3-1, Dominikanska Republika 3-1, Italija 3-1, Portoriko 3-1.

Grupa J

SAD - Crna Gora 85:73

Litvanija - Grčka 92:67

Grčka - Crna Gora 10.40

SAD - Litvanija 14.40

Tabela: SAD 4-0, Litvanija 4-0, Crna Gora 2-2, Grčka 2-2.

Grupa K

Nemačka - Gruzija 100:73

Slovenija - Australija 91:80

Australija - Gruzija 9.30

Nemačka - Slovenija 13.10

Tabela: Nemačka 4-0, Slovenija 4-0, Australija 2-2, Gruzija 2-2.

Grupa L

Španija - Letonija 69:74

Kanada - Brazil 65:69

Brazil - Letonija 11.45

Španija - Kanada 15.30

Tabela: Kanada 3-1, Španija 3-1, Brazil 3-1, Letonija 3-1.

