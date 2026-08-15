FINALE U SKOKU U VIS! ŠOK! Angelina ostala bez medalje! Neočekivani rasplet u Birmingemu!
Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić nije uspela da uđe u borbu za medalju pošto je u sva tri pokušaja obrorila lestvicu koja je bila postavljena na 188 cm.
Prethodno, bila je sigurna na visini od 183, ali nije uspela da preskoči naredni korak...
Velika šteta!
Nije dobro!
I u drugom pokušaju srpska atletičarka ruši letvicu! Ostao joj je samo još jedan pokušaj da ostane u igri za medalju.
Britanka Lejk je pre Angeline savladala drugu visinu, kao i Francuskinja Žikel.
Krenulo je finale!
Lestvica je na 183!
Iz prvog pokušaja uspele su da je savladaju Ukrajinka Geraščenko i Nemica Honsel, Crnogorka Marija Vuković, Finkinja Junila, Šveđanka Ekman, Kipranka Kulčenko, Britanka Morgan Lejk.
Nisu uspele Italijanka Pjeroni, Belgijanka Maes, Poljakinja Zodzik, Italijanka Taverini, Estonka Karmen Brus.