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22:01

ŠOK!

Angelina je i u trećem pokušaju oborila lestvicu na 188 cm i tako ostala bez medalje!

21:58

Nije dobro!


I u drugom pokušaju srpska atletičarka ruši letvicu! Ostao joj je samo još jedan pokušaj da ostane u igri za medalju.

Britanka Lejk je pre Angeline savladala drugu visinu, kao i Francuskinja Žikel.

21:40

Još dva pokušaja!

Angelina iz prvog pokušaja nije preskočila 188 cm.

21:35

Tako je!

Angelina je iz prvog pokušaja preskočila 1,83 i nastavlja dalje u velikom finalu.

21:21

Krenulo je finale!

Lestvica je na 183!

Iz prvog pokušaja uspele su da je savladaju Ukrajinka Geraščenko i Nemica Honsel, Crnogorka Marija Vuković, Finkinja Junila, Šveđanka Ekman, Kipranka Kulčenko, Britanka Morgan Lejk.

Nisu uspele Italijanka Pjeroni, Belgijanka Maes, Poljakinja Zodzik, Italijanka Taverini, Estonka Karmen Brus.

20:23

Napred, Angelina!

Naša atletičarka će pokušati da osvoji treću evropsku medalju u seniorskoj konkurenciji.

Osvojila je bronzu u Minhenu 2022. godien i srebro u Rimu dve godien kasnije.

Da li je vreme za prvo zlato?