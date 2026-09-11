Danas može doći do zastoja u pregovorima i otežane komunikacije na poslu. Nesporazumi i nepoverenje mogu stvoriti atmosferu distance i otuđenosti izme...

Pripremite rezervni plan. Danas možete odložiti važan deo posla jer je moguće zakašnjenje važne uplate. Sve više vam se dopada osoba koja nije slobodn...

Mogući su nesporazumi s kolegama, kao i zastoj u obavljanju važnog posla. Budite sada diplomata i pokušajte da smanjite tenziju. Nije vreme da dokazuj...

Do vas mogu dopreti neke spletke. Kao pravi borac protiv nepravde, bićete spremni na verbalni okršaj. Dopada vam se osoba koju ste nedavno upoznali pr...

Postojeći aspekti stvoriće neizvesnu atmosferu u okviru poslovnih pregovora. Situacija može zahtevati rezervni plan. Vaš odnos s partnerom već duže vr...

Nesporazumi i nesuglasice na poslu, kako u komunikaciji s kolegama, tako i s nadređenima. Stičete utisak kao da ne govorite istim jezikom. Vaš odnos s...