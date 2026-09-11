VREME JE ZA ODBOJKAŠE: "Orlovi" ne smeju da kiksnu - Estonci "tvrd orah"
Odbojkaši Srbije započinju nastup na Evropskom prvenstvu, a prvi rival im je selekcija Estonije.
1. set
Start je obeležilo "opipavanje snaga", da bi se Srbija ubrzo odlepila i otišla na +4 (7:3). Međutim, usledile su greške našeg tima, pa je Estonija brzo topila stečenu prednost. "Orlovi" nikako nisu mogli da uđu u seriju, dok je protivnik sve vreme "disao za vratom".
Srbiju je poslužio servis, pa je opet došla na +4 (17:13), ali ni to nije potrajalo. Greška za greškom srpskog tima, i Estonija preti da stigne do izjednačenja (17:16).
Dražen Luburić upisuje osmi poen na meču i dovodi Srbiju na +3 (20:17). Nastavak igre išao je na ruku Estoncima koji stižu do izjenačenja (21:21), te je George Krecu primoran da zatraži tajm-aut.
Meč je počeo!
Estonija ni na jednom EP nije uspela da ostvari više od jedne pobede, nemaju zavidnu istoriju na kontinentalnom šampionatu, pa se ne očekuje ni da će baš večeras da pokažu nešto više.
"Orlovi" kreću u pohod na evropski tron
Odbojkaši Srbije konačno izlaze na teren! Evropsko prvenstvo počinje za „Orlove“, a prvi izazov predstavlja selekcija Estonije. Sve osim pobede bilo bi veliko iznenađenje, ali naši momci žele da posao završe na pravi način i naprave prvi korak ka završnici takmičenja.