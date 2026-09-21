Svi događaji
Od najnovijeg
21:29

2. SET

Katastrofa u prvom setu, a još godi početak Orlova u drugom setu.

Slovenci su očas posla poveli sa 0:5, a Krecu je morao odmah da traži tajm-aut. Srbija ne postoji na parketu. 

Ovakva nemoć se ne pamti - 1:9.

Slovenci nemaju milosti. Ili, bolje reći, naš tim nema način da uradi bilo šta - 5:15. Novi tajm-aut za Srbiju.

Srbija je u prvom setu napravila sedam grešaka, u drugom čak osam, a još nije kraj seta - 9:21

Potpuna katastrofa, Srbija je drugi set izgubila još ubedljivije nego prvi - 13:25

Drugi set je trajao 25 minuta.

21:00

1. SET

Slovenija je vezala dva poena na startu meča - 0:2, a prvi poen za Srbiju je osvojio Nemanja Mašulović.

Nije dobar početak Srbije, nekoliko vezanih grešaka, pa Slovenci vode - 3:7

Ne valja, tri servis greške našeg tima, uz dva asa Slovenaca za 4:9. Selektor Srbije Krecu je prinuđen da zove tajm-aut. 

Slovenci lako održavaju prednost - 8:14

Ozbiljni problemi Srbije na prijemu servisa. Slovenija je napravila čak četiri asa - 11:20

Slovenija koristi drugu set loptu za vođstvo - 14:25. Set je trajao svega 23 minuta.

Slovenija je imala čak 85 odsto uspešnosti u napadu. Neverovatna statistika.

20:25

Nokaut faza

Parovi četvrtfinala

Poljska - Nemačka

Francuska - Rumunija

Italija - Finska

Belgija - Srbija / Slovenija



Cup tree provided by Sofascore

20:24

Skandal uoči meča

Ne propustiteOstali sportoviNEVIĐENI SKANDAL UOČI MEČA ODBOJKAŠA SRBIJE: Da li je moguće da je organizator ovo priredio Orlovima?
164753_Srb-Bel_PHOTO_Linnea_Laatikainen-21.jpg

15:43

Sastavi

SRBIJA - SLOVENIJA

Hala: Torino

Sudije: Ksenija Jurković (Hrvatska), Koen Luts (Belgija)

SRBIJA: Negić (l), Marinović, Ristić (l), Ivović, Jovović, Kujundžić, Batak, Perić, Nemanja Mašulović, Luburić, Stefanović, Veljko Mašulović, Kokeza, Nedeljković. Trener: George Krecu

SLOVENIJA: Pajenk, Planinšič, Kozamernik, Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačić, Čebulj, Možič, Mujanovič, Kržič, Najdič, Sen. Trener: Fabio Soli