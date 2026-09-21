SRBIJA - SLOVENIJA: Ovo brukanje je teško za gledanje, Orlovi na set od debakla i eliminacije
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije od 21 čas u Torinu igra protiv Slovenije utakmicu osmine finala na Evropskom prvenstvu.
2. SET
Katastrofa u prvom setu, a još godi početak Orlova u drugom setu.
Slovenci su očas posla poveli sa 0:5, a Krecu je morao odmah da traži tajm-aut. Srbija ne postoji na parketu.
Ovakva nemoć se ne pamti - 1:9.
Slovenci nemaju milosti. Ili, bolje reći, naš tim nema način da uradi bilo šta - 5:15. Novi tajm-aut za Srbiju.
Srbija je u prvom setu napravila sedam grešaka, u drugom čak osam, a još nije kraj seta - 9:21.
Potpuna katastrofa, Srbija je drugi set izgubila još ubedljivije nego prvi - 13:25.
Drugi set je trajao 25 minuta.
1. SET
Slovenija je vezala dva poena na startu meča - 0:2, a prvi poen za Srbiju je osvojio Nemanja Mašulović.
Nije dobar početak Srbije, nekoliko vezanih grešaka, pa Slovenci vode - 3:7.
Ne valja, tri servis greške našeg tima, uz dva asa Slovenaca za 4:9. Selektor Srbije Krecu je prinuđen da zove tajm-aut.
Slovenci lako održavaju prednost - 8:14.
Ozbiljni problemi Srbije na prijemu servisa. Slovenija je napravila čak četiri asa - 11:20.
Slovenija koristi drugu set loptu za vođstvo - 14:25. Set je trajao svega 23 minuta.
Slovenija je imala čak 85 odsto uspešnosti u napadu. Neverovatna statistika.
Nokaut faza
Parovi četvrtfinala
Poljska - Nemačka
Francuska - Rumunija
Italija - Finska
Belgija - Srbija / Slovenija
Cup tree provided by Sofascore
Sastavi
SRBIJA - SLOVENIJA
Hala: Torino
Sudije: Ksenija Jurković (Hrvatska), Koen Luts (Belgija)
SRBIJA: Negić (l), Marinović, Ristić (l), Ivović, Jovović, Kujundžić, Batak, Perić, Nemanja Mašulović, Luburić, Stefanović, Veljko Mašulović, Kokeza, Nedeljković. Trener: George Krecu
SLOVENIJA: Pajenk, Planinšič, Kozamernik, Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačić, Čebulj, Možič, Mujanovič, Kržič, Najdič, Sen. Trener: Fabio Soli