To­kom da­na ra­spo­lo­že­nje vam mo­gu po­kva­ri­ti lo­ši me­đu­lju­d­ski od­no­si na po­slu. Na­j­bo­lje je da se dr­ži­te po stra­ni. Slo­bod­ni Ov...

Pla­ne­tar­ni aspe­k­ti de­lu­ju pod­sti­ca­j­no, da­ju vam ra­d­ni elan i ene­r­gi­ju da za­vr­ši­te rad na va­žnom pro­je­k­tu. Oče­ku­je vas za­ni­...

Bli­za­n­ci ko­ji se ba­ve fi­nan­si­ja­ma, tr­go­vi­nom ili uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma pos­ti­ći će u ovom pe­rio­du na­t­pro­se­č­ne re­zu­l­ta­te. ...

Da­nas će­te uspe­šno re­ši­ti ad­mi­ni­stra­ti­v­ni deo po­sla, pa čak i ko­m­ple­k­snu pa­pi­ro­lo­gi­ju. Uspeh u sa­ra­d­nji sa inos­tran­stvom. Sl...

Po­vo­ljan aspe­kt do­pri­ne­će uspe­šnom fi­nan­si­j­skom po­slo­va­nju. Na­či­ni­će­te pra­ve po­te­ze u pra­vi čas. Vaš od­nos s par­t­ne­rom je pu...

Oče­ku­je vas veo­ma va­žan raz­go­vor sa au­to­ri­te­ti­ma u va­šoj pro­fe­si­ji. Ori­gi­nal­ne ide­je nai­ći će na do­bar od­ziv. De­vi­ce ko­je su ...

Ne­po­vo­ljan aspe­kt mo­že da uzro­ku­je kra­tak spoj u ko­mu­ni­ka­ci­ji to­kom da­na. Na­pe­ti od­no­si s na­dre­đe­ni­ma. Ako da­nas do­ta­k­ne­te...

Ak­ce­nat to­kom ovog da­na je na po­slov­nom sa­stan­ku, na kom mo­že do­ći do bu­r­ne ra­spra­ve. Pro­me­na u ti­mu sa­ra­d­ni­ka. Kra­t­ko­tra­j­na...

Odli­č­ne re­zu­l­ta­te na po­slu pos­ti­ći će Stre­l­če­vi ko­ji se ba­ve uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma, kao i tr­go­vi­nom. Slo­bod­ne Stre­l­če­ve oče...

Pred va­ma je va­žan po­slov­ni sa­sta­nak. Ako se na­la­zi­te na ru­ko­vo­de­ćem po­lo­ža­ju, oče­ku­ju vas po­hva­le za re­zu­l­ta­te. Ako ste par­t...

Mo­že­te da pos­ti­g­ne­te uspe­šan do­go­vor o sa­ra­d­nji sa stra­nom ko­m­pa­ni­jom. Na­pre­dak u ka­ri­je­ri. Ne­su­gla­si­ce iz­me­đu vas i par­t...

Ovo je po­vo­ljan pe­riod za po­če­tak po­slov­ne sa­ra­d­nje i ra­zvoj pri­vat­nog biz­ni­sa. Uspeh pos­ti­že­te ino­va­ti­v­no­šću. Iz­me­đu vas i o...