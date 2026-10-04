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Vozač Red Bula Maks Ferštapen osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama na čuvenoj stazi Sepang.

Za četvorostrukog svetskog šampiona ovo je bila posebna subota. Ferštapen je čekao čak 302 dana na novu pol poziciju, još od Velike nagrade Abu Dabija prošle godine.

A kada je konačno stigla, bila je u velikom stilu.

Holanđanin je bio najbrži u sva tri dela kvalifikacija, a u odlučujućem Q3 krugu zaustavio je štopericu na 1:35.130. To je bilo dovoljno da iza sebe ostavi Luisa Hamiltona u Ferariju za 0,298 sekundi.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ferštapen ponovo pokazao ko je gazda

Red Bulov as nije dozvolio rivalima da mu ozbiljnije zaprete.

Hamilton je uspeo da se približi, ali Ferštapen je u završnici pronašao još brzine i sačuvao prvo mesto. Tako će njih dvojica činiti prvi startni red, što je prizor koji ljubitelje Formule 1 vraća u neka ranija vremena njihovog velikog rivalstva.

Za Ferštapena je ovo ujedno 49. pol pozicija u karijeri i prva u 2026. godini.

Hadžar treći, ali pada zbog kazne

Veliko iznenađenje priredio je i drugi Red Bulov vozač Isak Hadžar, koji je kvalifikacije završio kao treći.

Međutim, tu nije kraj priče.

Hadžar će zbog ranije izrečene kazne od pet mesta na startu trke pasti u poretku, pa će treće mesto preuzeti Kimi Antoneli u Mercedesu. Četvrti je završio Šarl Lekler, dok su iza njega Lando Noris i Oskar Pjastri.

Sepang ponovo doneo spektakl

Velika nagrada Bahreina se ove godine vozi u Maleziji, na stazi Sepang, nakon promene kalendara. Formula 1 se tako vratila na ovu čuvenu stazu prvi put od 2017. godine.

A upravo je Ferštapen bio poslednji pobednik trke Formule 1 u Maleziji, kada je 2017. godine slavio za Red Bul.

Sada je ponovo na pol poziciji.

Ferštapen će tako sa prvog mesta krenuti u trku i imati veliku priliku da osvoji svoju prvu pobedu u sezoni.