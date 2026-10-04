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Juniorka Vedrana Miljević (do 80 kg) osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u sambu koje se održava u Solunu.

Posle dve sjajne pobede, u finalu je poklekla protiv Madins Sulejmanove, koja je samo potvrdila dominaciju Rusije u nadasve atraktivnoj borilačkoj veštini.

Uspeh Miljevićeve upotpunili su Sergej Kovačević (do 79 kg) i Duška Bekvalac (do 72) osvajanjem bronzanih medalja.

Oboje su do borbe za odličje stigli preko repasaža. Kovačević je postolje izborio pobedon nad Vladimirom Svidrakom (Ukrajina), a Bekvalčeva je savladala Eleni Taksidu (Grčka).

Bronze su izmakle Andreju Vitkoviću (do 88) i Teodori Đorđević (80+), koji su morali da se zadovolje deljenjem petog mesta.

Danas je nova prilika da se upotpuni solunska kolekcija medalja. Na borilišta izlazi 16 kadeta i kadetkinja Srbije.