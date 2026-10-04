TRI MEDALJE ZA SRBIJU! Srebro za Vedranu, Sergej i Duška uzeli bronze
- Vedrana Miljević osvojila je srebro na Svetskom prvenstvu u sambu u Solunu, posle dve pobede i poraza u finalu od Madins Sulejmanove.
- Bronzane medalje za Srbiju uzeli su Sergej Kovačević i Duška Bekvalac, dok su Andrej Vitković i Teodora Đorđević završili na petom mestu.
Juniorka Vedrana Miljević (do 80 kg) osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u sambu koje se održava u Solunu.
Posle dve sjajne pobede, u finalu je poklekla protiv Madins Sulejmanove, koja je samo potvrdila dominaciju Rusije u nadasve atraktivnoj borilačkoj veštini.
Uspeh Miljevićeve upotpunili su Sergej Kovačević (do 79 kg) i Duška Bekvalac (do 72) osvajanjem bronzanih medalja.
Oboje su do borbe za odličje stigli preko repasaža. Kovačević je postolje izborio pobedon nad Vladimirom Svidrakom (Ukrajina), a Bekvalčeva je savladala Eleni Taksidu (Grčka).
Bronze su izmakle Andreju Vitkoviću (do 88) i Teodori Đorđević (80+), koji su morali da se zadovolje deljenjem petog mesta.
Danas je nova prilika da se upotpuni solunska kolekcija medalja. Na borilišta izlazi 16 kadeta i kadetkinja Srbije.