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Zbog jake kiše i grmljavine odložen je početak trke za Veliku nagradu Bahreina u šampionatu Formule 1, koja se vozi na stazi Sepang u Maleziji, saopštili su organizatori takmičenja.

Trka je trebalo da startuje u devet časova po centralnoevropskom vremenu. Britanski mediji navode da još nije poznato kada će početi trka na stazi u Sepangu.

Ovogodišnja trka za VN Bahreina premeštena je u Maleziju zbog nestabilne geopolitičke situacije i sukoba na Bliskom istoku.

Vozač Red Bula Maks Ferstapen osvojio je pol poziciju za VN Bahreina, ispred Luisa Hamiltona iz Ferarija i timskog kolege Isaka Hađara.