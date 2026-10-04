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Vozač Dukatija Španac Mark Markez pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Japana na stazi u Motegiju.

Markez je do pobede stigao rezultatom 41:31.467. Aktuelni svetski šampion, koji je prošle godine titulu obezbedio na stazi u Motegiju, stigao je u Japanu do šestog trijumfa ove sezone.

Drugo mesto osvojio je vozač Aprilije Španac Horhe Martin, koji je Markezom zaostao 1,363 sekunde. Treći je bio još jedan vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, koji je za pobednikom kasnio 2,252 sekunde.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Martin sa 333 boda, dok je na drugoj poziciji Markez sa 331.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 11. oktobra za Veliku nagradu Indonezije.