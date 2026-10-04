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Vozač Dukatija Španac Mark Markez izjavio je da je najvažnije da je osvojio veliki broj bodova Velikoj nagradi Japana u Moto GP šampionatu.

Markez je u subotu trijumfovao na sprint trci za VN Japana, a danas je slavio na glavnoj trci na stazi u Motegiju.

"Ostvario sam veoma dobar rezultat. Bilo je ključno da pokušam da osvojim što više poena i smanjim zaostatak u generalnom plasmanu iza Horhe Martina. Uspeo sam da osvojim ukupno 37 bodova. Na početku trke bio sam iza Martina, ali sam znao imam dobar tempo. Horhe je pokušao da me stigne, ali onda sam malo pojačao tempo i uspeo sam da mirno završim trku", izjavio je Markez, preneo je francuski Ekip.

Drugo mesto u Japanu osvojio je vozač Aprilije Horhe Martin.

"Ovo nije rezultat kojem sam se nadao. Želeo sam pobedu, ali nisam uspeo. Bilo je veoma teško. Vozio sam skoro savršeno, ali ipak nisam mogao da budem brži od Markeza", naveo je Martin.

Vozač Aprilije Italijan Marko Beceki zauzeo je treće mesto u Japanu.

"Sve u svemu, bio je to težak vikend. Zaista sam želeo ovaj podijum, jer nije bila laka nedelja za mene. Naporno sam radio za njega, tako da sam srećan", istakao je Beceki.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Martin sa 333 boda, dok je na drugoj poziciji Markez sa 331.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 11. oktobra za Veliku nagradu Indonezije.