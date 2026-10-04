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Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobedio je u trci za Veliku nagradu Bahreina u šampionatu Formule 1, koja je vožena na stazi Sepang u Maleziji.

Ferstapen je na stazi Sepang stigao do prve pobede ove sezone, a 72. u karijeri. On je startovao sa prve pozicije i zasluženo je stigao do trijumfa u Maleziji.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Italijan Kimi Antoneli, dok je treći bio Britanac Luis Hamilton u Ferariju.

Ovogodišnja trka za VN Bahreina premeštena je u Maleziju zbog nestabilne geopolitičke situacije i sukoba na Bliskom istoku.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Antoneli sa 320 bodova, dok je drugi njegov timski kolega Džordž Rasel drugi sa 236.

Naredna trka u F1 biće održana 11. oktobra za Veliku nagradu Singapura.

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Maks Ferstapen udes u trci u Holandiji Izvor: F1 TV