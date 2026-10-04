Kenijski atletičar Derik Nčoroge pobedio je na Skopskom maratonu sa vremenom 2:12:56 sata.
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KENIJAC POBEDIO U SKOPLJU! Derik najbrži na maratonu u Makedoniji
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Drugo mesto je pripalo njegovom zemljaku Edvinu Kimaru Kosgeiju sa vremenom od 2:13:21 sata.
Makedonski atletičar Dario Ivanovski stigao treći na cilj kod Trijumfalne kapije u centru Skoplja za 2:13:49 sata.
U ženskoj konkurenciji na maratonu pobedila je Dolfin Niagaka iz Kenije (2:32:06) ispred ;zemljakinja Mersi Kipkemoi (2:39:40 ) i Ester Kakuri (2:40:19).
Makedonska atletičarka Andrijana Pop Arsova Rašić završila je na četvrtom mestu, postigavši vreme od 2:49:37 sata.
Na 22. Skopskom maratonu učestvovalo je više od 15.000 učesnika iz 63 zemlje širom sveta.
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