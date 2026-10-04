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Vozač Red Bula Maks Ferstapen rekao je da je pobeda u Maleziji posebna zbog slabijih ovosezonskih rezultata, ocenivši da je trka na stazi Sepang bila haotična.

"Ovo je zaista posebna pobeda u godini koju smo imali. Ostvarili smo veliki napredak. Neverovatno sam ponosan na sve i zaista je sjajno pobediti ovde", rekao je Ferstapen, kojem je ovo prvi ovosezonski trijumf, preneo je "BBC".

Verstapen, četvorostruki svetski šampion, u trci za Veliku nagradu Bahreina, voženoj u Maleziji, zabeležio je ukupno 72. pobedu u karijeri.

Trka za Veliku nagradu Bahreina trebalo je da se vozi u aprilu, ali je zbog rata na Bliskom istoku odlučeno da se premesti u Maleziju.

Početak trke bio je pomeren za sat i po, zbog jake kiše i tehničkih problema na bolidima.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ferstapen je rekao da je bilo mnogo poteškoća na samom početku.

"Bilo je veoma haotično. Mislim, na startu se događalo mnogo stvari, nismo imali pogonsku snagu, pa smo morali da sačekamo da se vrati. Ali onda smo doneli pravu odluku da pređemo sa guma za promenjive uslove i nakon toga smo korak po korak napredovali. Od tog trenutka smo mogli da vozimo našu trku sve do kraja, a zatim je izašlo i vozilo bezbednosti, ali smo sve držali pod kontrolom", rekao je 29-godišnji Holanđanin.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, koji je tako iskoristio odustajanje timskog kolege Džordža Rasela (povukao se u finišu zbog tehničkih problema) i povećao razliku u generalnom plasmanu na 84 boda.

"Mislim da je ovo bio maksimum za danas. Naravno, velike čestitke Maksu i Red Bulu na neverovatnom vikendu. Što se nas tiče, imamo još mnogo posla da uradimo. Mučili smo se više nego inače, ali sam i dalje zadovoljan drugom pozicijom", rekao je 20-godišnji Italijan.

Treće mesto zauzeo je sedmostruki svetski prvak Luis Hamilton iz Ferarija, koji je za razliku od Ferstapena i Antonelija trku počeo na mekim gumama, iako staza još uvek nije bila suva.

"Na početku smo doneli pogrešnu odluku, što nas je mnogo koštalo i samo sam gledao kako svi idu ispred mene. Na ekranu sam video da zaostajemo čitav minut i pomislio sam da je za nas trka završena, ali sam se fokusirao na svoju vožnju. Momci su uradili odličan posao tokom zaustavljanja u boksu, bilo je mnogo promena guma i mnogo jurnjave. Iskreno, od svih godina koliko sam tu, ovo je bila najbolja trka koju smo imali ovde. Posebno mi je drago zbog navijača. Veliko hvala svima", rekao je Hamilton.

Sedam trkačkih vikenda pre kraja šampionata u vođstvu je Antoneli sa 320 bodova, drugi je Rasel sa 236 bodova, a trećeplasirani Hamilton ima 214 bodova.

Šampionat se nastavlja naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Singapura.

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