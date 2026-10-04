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Maša Krizmanić pobednica je Ženske trke koja je u organizaciji Beogradskog maratona 19. put održana na Adi Ciganliji. Ona je stazu oko Savskog jezera u dužini od 7,7 kilometara istrčala u vremenu 30 minuta i tri sekunde. Drugo mesto osvojila je Iva Kosanović (30:12), dok je treća kroz cilj prošla Marija Kastratović (31:52).

1/6 Vidi galeriju Ženska trka Foto: Beogradski Maraton

Na trci je učestvovalo tri hiljade žena svih generacija i po rečima organizatora sve one koje su trčeći ili šetajući prošle kroz cilj mogu se smatrati pobednicama. Jer, kako ističu u Beogradskom maratonu, čitava ova manefistacija koja je ustanovljena pre skoro dve decenije nastala je sa idejom da se ženama pruži dodatni podsticaj za bavljenjem sportom, fizičkom aktivnošću i rekreacijom i tako promovišu zdrave životne navike.

Upravo iz tog razloga, Ženska trka ima posebno mesto u kalendaru Beogradskog maratona, prvenstveno je namenjena rekreativkama i organizuje se sa ciljem da što više žena doživi radost kretanja i učešćem u trci pronađe motiv da nastavi da se bavi trčanjem ili bilo kojim drugim vidom fizičke aktivosti.

Poseban kuriozitet ovogodišnje Ženske trke predstavljala je činjenica da je stazom od 7,7 kilometara trčao i šetao veliki broj mladih devojaka i devojčica, a da su podršku pored staze učesicama pružala deca.