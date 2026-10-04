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Velšanin Elfin Evans i njegov suvozač Skot Martin osvojili su prvi put titulu u Svetskom reli šampionatu (WRC), pošto su danas u dramatičnoj završnici Relija Italija na Sardiniji uspeli da sačuvaju prednost nad Oliverom Solbergom i Eliotom Edmondsonom.

Odluka o šampionu pala je u poslednjim kilometrima sezone. Evans je uoči završne brzinske deonice "Sasari – Argentijera", duge 7,10 kilometara, imao minimalnu prednost u šampionskoj trci, nakon što je prethodno doživeo pucanje prednje desne gume i morao da zaustavi automobil kako bi je promenio.

1/5 Vidi galeriju Reli Foto: Nikos Katikis/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Privatna arhiva, Printskrin/jutjub

Evans, vozač Tojote, je prvi završio poslednju deonicu, a Solberg je krenuo u napad i u jednom trenutku imao 1,9 sekundi prednosti u odnosu na Velšanina, uz nešto više od kilometra do cilja. Međutim, nekoliko krivina pre kraja Solberg je proklizao i izleteo u pesak. Iako je uspeo da nastavi i završi brzinski ispit, izgubljeno vreme bilo je dovoljno da Evans i Martin potvrde osvajanje svetske titule.

"Mislim da mi još nije potpuno jasno šta se dogodilo. Bio sam prilično siguran da je gotovo. Nisam odvozio najbolju deonicu, dao sam sve od sebe, ali nije bilo čisto. Žao mi je i Olivera, imao je neverovatan vikend i žao mi je što je izgubio titulu tako blizu cilja", rekao je Evans, a preneo wrc.com.

Evans je prethodno čak pet puta završavao sezonu kao vicešampion sveta, a dva puta je u poslednju trku ulazio kao lider prvenstva. Ove sezone je veći deo šampionata proveo na vrhu, ali je tokom drugog dela godine njegova prednost počela da se topi.

"Ovo je bila sezona u kojoj je bilo potrebno mnogo izdržljivosti. Nastavili smo da verujemo i borimo se do samog kraja", istakao je Evans.

Evans je postao prvi britanski vozač koji je osvojio WRC titulu još od Ričarda Burnsa 2001. godine.

Oliver Solberg i Eliot Edmondson osvojili su Reli Italija na Sardiniji, sa 57,6 sekundi prednosti u odnosu na Sebastijana Ožijea i Vensana Landea. Treće mesto zauzeli su Sami Pajari i Marko Salminen, čime je Tojota kompletirala podijum.