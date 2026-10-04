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Danas je u Vrnjačkoj Banji počela Super liga Srbije u šahu, na kojoj učestvuje 23 šahovska kluba (12 muških i 11 ženskih).

Među takmičarima koji se bore za titulu ekipnog prvaka su i reprezentativci Srbije.

1/8 Vidi galeriju Super liga u šahu Foto: Šahovski Savez Srbije

Svečanom otvaranju turnira prisustvovali su predsednik ŠSS Andrija Jorgić, član opštinskog veća zadužen za oblast turizma, kulture i informisanja Milutin Dumanović i državni sekretar u Ministarstvu sporta Ratko Nikolić.

-Veliko mi je zadovoljstvo što se ovo takmičenje održava u Vrnjačkoj Banji, prestonici šaha i da po prvi put nosi naziv Super liga Srbije. Posebno bih se zahvalio Super fondaciji na podršci i nagradama za prvih pet plasiranih, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Zahvaljujem se i Bobanu Đuroviću i Vrnjačkoj Banji koja je više puta do sada bila izuzetan domaćin najznačajnijih šahovskih takmičenja, poručio je Jorgić.

Ispred opštine Vrnjačka Banja prisutnima se obratio Milutin Dumanović, član opštinskog veća koji je poželeo dobrodošlicu svim učesnicima i poželeo im puno uspeha i dobrih poteza.

Turnir je proglasio otvorenim državni sekretar u Ministarstvu sporta Ratko Nikolić koji je izrazio zadovoljstvo što je deo jedne lepe šahovske priče, i poželeo svim takmičarima mirnu ruku i da sve protekne u duhu fer pleja.