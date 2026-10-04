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Odbojkašice Uba osvojile su trofej u Superkupu Srbije, pošto su danas u Mionici pobedile TENT 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).

Utakmica Superkupa Srbije igra se svake godine između aktuelnog prvaka državnog prvenstva, u kom je prošle sezone titulu osvojila ekipa TENT-a, i aktuelnog osvajača nacionalnog kupa, u kom je prošle sezone trofej osvojio Ub.

Ub je ovom pobedom došao do svog drugog trofeja u Superkupu Srbije.

Najefikasnija u ekipi Uba bila je Ana Mihajlović sa 18 poena, dok su Sara Carić i Tijana Cvetković dodale po 15 poena.

U ekipi TENT-a najefikasnija je bila Ana Bjelica sa 14 poena, dok je Nevena Sajić dodala devet poena.

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