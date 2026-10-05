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Odbojkaška reprezentacija Srbije završila je Evropsko prvenstvo već u osmini finala, nakon poraza od Slovenije, a rezultat koji je ostao iza „Orlova“ bio je daleko od očekivanog. Srbija je takmičenje završila na 13. mestu, a selektor George Krecu našao se na udaru kritika.

Rumunski stručnjak, međutim, smatra da javnost ne vidi kompletnu sliku. U intervjuu za sajt muške odbojkaške lige, koja od ove sezone nosi naziv Tauron liga, Krecu je otvoreno govorio o problemima sa kojima se suočavao tokom rada sa reprezentacijom Srbije.

1/5 Vidi galeriju George Krecu selektor Srbije Foto: Www.cev.lu, OSSRB, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Posebno je istakao smanu generacija, nedostatak iskustva mladih igrača, povrede, ali i činjenicu da deo reprezentativaca još nije imao priliku da igra u velikim evropskim dvoranama.

Na pitanje da li je posle eliminacije od Slovenije bio očajan i duboko razočaran, Krecu je odgovorio:

"Ne, jer ljudi mnogo pričaju, ali nemaju pojma kako je to iznutra. Kada se u reprezentaciji dogodi smena generacija, teško je odmah postići dobre rezultate", počeo je Krecu.

A onda je objasnio na šta konkretno misli.

"Ne znaju svi da neki od srpskih reprezentativaca, čak ni oni u startnoj šestorci, nikada nisu igrali u Areni poput Podpromja u Žešuvu. Ne govorim o arenama gde smo igrali utakmice Lige nacija, već onim u ligaškim takmičenjima, jer su igrali u malim prostorima, u malim gradovima, sa najviše nekoliko stotina ljudi na tribinama", aludira rumunski stručnjak na srpsku Superligu.

Krecu posebno istakao mlade igrače

Selektor Srbije govorio je i o tome koliko je mladim igračima potrebno iskustvo na najvišem nivou. Kao primer naveo je dvojicu igrača koje je prošle godine uveo u reprezentativni sistem.

"Prošle godine sam doveo igrače koji su imali 17-18 godina (op.a. Kulpinac i Brborić), a sada ih šaljem širom Evrope da igraju u raznim Ligama. Ove godine ćemo videti trojicu Srba u TAURON Ligi. Nekoliko drugih će debitovati u Nemačkoj, Francuskoj ili Rumuniji, a nikada ranije nisu igrali u inostranstvu".

Krecu smatra da se često zaboravlja koliko se reprezentacija promenila u odnosu na prethodne godine i da sadašnja generacija ne može da se poredi sa ekipom koja je svojevremeno osvajala najveća odličja.

"Malo ljudi se seća šta je Srbija radila poslednjih godina i kako se određena generacija igrača polako istrošila. Zato sam nekoliko njih zadržao u timu, poput Jovovića, Luburića, Ivovića i Mašulovića, kako bi mogli da podrže mlađe igrače i pokažu im put. Osim toga, iskusniji igrači koje sam pomenuo i dalje su želeli da doprinesu reprezentaciji i pomognu u oblikovanju ostalih igrača. Imao sam i Perića i Kujundžića u timu, ali su oni dugo bili povređeni. Takođe smo imali veliku nesreću, jer su nas povrede mučile. U jednom trenutku sam igrao sa igračima koji su imali 17 i 18 godina, ali niko o tome ne priča".

"To je apsurdno"

Krecu je posebno reagovao na poređenja sa generacijom koja je Srbiji donela olimpijsko zlato u Sidneju 2000. godine.

Njegove reči jasno pokazuju koliko smatra da se današnja situacija razlikuje od one od pre više od dve decenije.

"Ljudi misle da su ovo ista vremena kao pre više od 25 godina, kada je Srbija osvojila Olimpijske igre u Sidneju. To je apsurdno. Ovo je 2026. godina, a pristup treninzima mlađih igrača je potpuno drugačiji. Nije kao što je nekada bilo, gde su mladi trenirali dok ne bi posustali i morali veoma naporno da rade. Niko ne bi dozvolio da se to sada desi. Samo pogledajte kako su mlade reprezentacije Srbije prošle u proteklih osam godina, jer se ne sećam da su postigle neki uspeh. Stoga je teško očekivati da se u takvoj situaciji od ničega napravi nešto".

Ipak, uprkos svemu, Krecu nije pokušao da pobegne od rezultata ostvarenog na Evropskom prvenstvu. Priznao je da je Srbija mogla da prođe dalje, ali da bi za to bilo potrebno i dosta sreće.

"Rezultati na Evropskom prvenstvu su kakvi jesu. Možda bismo uz malo sreće mogli da prođemo u sledeći krug, ali to bi više bilo stvar sreće", rekao je na kraju Krecu.

Rumunski stručnjak je, inače, odmah po povratku sa Evropskog prvenstva nastavio klupsku karijeru u Poljskoj, gde će ponovo preuzeti Aseko Resoviju iz Žešuva.

Pred njim je sada novi posao, dok ostaje veliko pitanje kakva će biti budućnost na klupi reprezentacije Srbije i da li će Savez nastaviti saradnju sa njim do Olimpijskih igara u Los Anđelesu.