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Velika nagrada Malezije donela je neverovatne scene koje su razbesnele ljubitelje Formule 1. Umesto uzbudljive trke po kiši, gledaoci su dobili višesatno čekanje, dok su vozači ostali u garažama.

Kiša je poremetila početak trke, a posebno je začudilo što pneumatici za ekstremno mokre uslove praktično nisu ni razmatrani. Kada su se uslovi poboljšali, vozači su izašli na stazu, ali su se pojavili novi problemi.

1/5 Vidi galeriju Vilijams - Formula 1 Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia

Maks Ferstapen i Luis Hamilton našli su se u problemima već tokom pripreme za start, dok je Serhio Peres situaciju nazvao „neprihvatljivom“. Lando Noris je sve opisao kao „užasno“, posebno zbog problema koji je bio povezan sa novom generacijom bolida i njihovim elektronskim sistemima.

FIA je na kraju morala da reaguje. Direktor Nikolas Tombazis objasnio je da je reakcija pogonske jedinice bila neočekivana zbog izuzetno sporog kretanja bolida u kišnim uslovima.

Zbog toga je bilo neophodno ažuriranje softvera, što je dodatno odložilo početak trke za čak 53 minuta.

Sve je ponovo otvorilo pitanje zbog čega se u Formuli 1 sve ređe vozi po pravoj kiši, iako su upravo takvi uslovi decenijama donosili neke od najuzbudljivijih trka.

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