"RUSKI CAR" NAJAVIO KRAJ: Ovečkin saopštio da mu je ovo poslednja profesionalna sezona
- Aleksandar Ovečkin saopštio je da će mu 22. sezona u NHL-u biti poslednja i da počinje oproštajna turneja rekordera po broju golova.
- Legendarni napadač celu karijeru proveo je u Vašington Kepitalsima, a u aprilu 2025. oborio je Greckijev rekord i stigao do 929 pogodaka.
Ruski hokejaš i dugogodišnji član Vašington Kepitalsa Aleksandar Ovečkin saopštio je danas da će njegova 22. sezona u Nacionalnoj hokejaškoj ligi (NHL) biti poslednja, čime počinje oproštajna turneja rekordera po broju golova u ligi.
Ovečkin se obratio saigračima i saopštio im vest, pre nego što je tim objavio njegovu poruku na društvenim mrežama.
"Tužno je, ali tako je kako je. Teško je, ali hajde da uživamo i da ove godine uradimo neke posebne stvari", rekao je Ovečkin.
Ovečkin je ovog leta potpisao jednogodišnji ugovor sa Vašingtonom, a 17. septembra napunio je 41. godinu. Sve je ukazivalo da će ovo biti kraj njegove karijere, a on je istakao da je zajedno sa porodicom doneo takvu odluku.
"Mnogo volim ovu igru, ali u srcu znam da je ovo prava odluka", dodao je on.
Ovečkin je u aprilu 2025. godine oborio rekord legendarnog kanadskog igrača Vejna Greckog po broju golova i u ovu sezonu ušao sa 929 pogodaka.
Vašington, koji će prvu domaću utakmicu u sezoni igrati u noći sreda na četvrtak protiv Pitsburga, u prelaznom roku doveo je Džordana Kirua i Aleksa Taka, dok su kao slobodni agenti došli napadač Bun Džener i defanzivac Vinsent Dešarne, u nadi da će se pretežno mlad tim boriti za Stenli kup.
"Imamo neverovatnu ekipu ove godine. Hajde da izborimo plej-of, da se zabavljamo i uživamo u trenutku jer vreme brzo prolazi", rekao je Ovečkin.
Ruski hokejaš, koga od milošte zovu "ruski car" je celu karijeru proveo u Vašingtonu. Osvojio je Kalder trofej za najboljeg rukija u sezoni 2005/06, tri puta je osvojio Hart trofej za najkorisnijeg igrača lige i devet puta bio je najbolji strelac NHL-a.
Za najkorisnijeg igrača plej-ofa proglašen je 2018. godine, kada je predvodio Kepitalse do prvog Stenli kupa u istoriji franšize.