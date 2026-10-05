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Ruski hokejaš i dugogodišnji član Vašington Kepitalsa Aleksandar Ovečkin saopštio je danas da će njegova 22. sezona u Nacionalnoj hokejaškoj ligi (NHL) biti poslednja, čime počinje oproštajna turneja rekordera po broju golova u ligi.

Ovečkin se obratio saigračima i saopštio im vest, pre nego što je tim objavio njegovu poruku na društvenim mrežama.

"Tužno je, ali tako je kako je. Teško je, ali hajde da uživamo i da ove godine uradimo neke posebne stvari", rekao je Ovečkin.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Ovečkin Foto: Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Greg Fiume / Getty images / Profimedia, BRUCE BENNETT / Getty images / Profimedia

Ovečkin je ovog leta potpisao jednogodišnji ugovor sa Vašingtonom, a 17. septembra napunio je 41. godinu. Sve je ukazivalo da će ovo biti kraj njegove karijere, a on je istakao da je zajedno sa porodicom doneo takvu odluku.

"Mnogo volim ovu igru, ali u srcu znam da je ovo prava odluka", dodao je on.

Ovečkin je u aprilu 2025. godine oborio rekord legendarnog kanadskog igrača Vejna Greckog po broju golova i u ovu sezonu ušao sa 929 pogodaka.

Vašington, koji će prvu domaću utakmicu u sezoni igrati u noći sreda na četvrtak protiv Pitsburga, u prelaznom roku doveo je Džordana Kirua i Aleksa Taka, dok su kao slobodni agenti došli napadač Bun Džener i defanzivac Vinsent Dešarne, u nadi da će se pretežno mlad tim boriti za Stenli kup.

"Imamo neverovatnu ekipu ove godine. Hajde da izborimo plej-of, da se zabavljamo i uživamo u trenutku jer vreme brzo prolazi", rekao je Ovečkin.

Ruski hokejaš, koga od milošte zovu "ruski car" je celu karijeru proveo u Vašingtonu. Osvojio je Kalder trofej za najboljeg rukija u sezoni 2005/06, tri puta je osvojio Hart trofej za najkorisnijeg igrača lige i devet puta bio je najbolji strelac NHL-a.

Za najkorisnijeg igrača plej-ofa proglašen je 2018. godine, kada je predvodio Kepitalse do prvog Stenli kupa u istoriji franšize.