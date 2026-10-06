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U završnici nedeljne trke za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji na Raselovom bolidu se pokvario motor, dok je bio treći, zbog čega je morao da odustane. Njegov timski kolega Kimi Antoneli zauzeo je drugo mesto mesto i povećao prednost u generalnom plasmanu pa ima 84 boda više od Rasela, sedam trka pre kraja sezone.

Kako je preneo Skaj, očekivalo se da će Rasel dobiti novu pogonsku jedinicu na Velikoj nagradi SAD kasnije ovog meseca, ali je Mercedes odlučio da iskoristi mogućnost koju mu je odobrila Međunarodna automobilska federacija (FIA) za razvoj svog motora.

Odluka upravljačkog tela Formule 1 da Mercedesov motor rangira iza Red Bulovog izazvala je određene polemike. Ekipa iz Milton Kinza tvrdi da Mercedes, koji ubedljivo vodi u šampionatu konstruktora, već ima najbolji motor.

Sada se očekuje da Mercedes ubrza uvođenje unapređenog motora kako bi bio spreman za Rasela već na Velikoj nagradi Singapura, koja je na programu u nedelju. To bi mu omogućilo da izbegne dodatne kazne kasnije tokom sezone zbog ugradnje još novih komponenti.

Oba vozača Mercedesa su ove sezone imala probleme sa motorima, a Antoneli je zbog toga morao da startuje sa začelja u trci u Monci gde je pobedio, uprkos tome što je startovao kao 19.

Monca je jedna od staza u kalendaru Formule 1 na kojima je najlakše preticati, dok je Marina Bej u Singapuru jedna od najtežih.

U Singapuru se vozi sprint vikend, tako da će Rasel startovati sa začelja samo u nedeljnoj trci, a ne i u subotnjem sprintu.

Zamenik šefa Mercedesa Bredli Lord rekao je da ekipa još ne zna šta je izazvalo najnoviji problem sa Raselovim motorom u Maleziji.

"Za sada smo sproveli istragu, vratili smo automobil i mogli smo da obavimo prvi pregled. Jasno je da je u pitanju mehanički kvar na strani motora. Još moramo da utvrdimo tačan uzrok kvara, ali posledice su svima bile očigledne", naveo je on.

Sprint trka vozi se u subotu od 11 časova, dok je trka za Veliku nagradu Singapura na programu u nedelju od 14 časova.

(Beta)