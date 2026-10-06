Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras na gostujućem terenu rumunsku Oradeu 14:9 (5:1, 3:3, 2:1, 4:4), u utakmici prvog kola Grupe B prve faze Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA
KRAGUJEVČANI SILNI U RUMUNIJI: Vaterpolisti Radničkog pobedili Oradeu na početku Lige šampiona
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Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Nikola Jakšić sa četiri gola. Nikola Lukić je dodao tri pogotka, dok je Nikola Dedović postigao dva gola.
U ekipi Oradee najefikasniji je bio Todor Fulea sa tri pogotka.
Radnički će u narednom kolu u Kragujevcu dočekati Brešu, dok će Oradea igrati na gostujućem terenu u Reku protiv Pro Reka.
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