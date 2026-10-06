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Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Nikola Jakšić sa četiri gola. Nikola Lukić je dodao tri pogotka, dok je Nikola Dedović postigao dva gola.

U ekipi Oradee najefikasniji je bio Todor Fulea sa tri pogotka.

Radnički će u narednom kolu u Kragujevcu dočekati Brešu, dok će Oradea igrati na gostujućem terenu u Reku protiv Pro Reka.

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VK Radnički Kragujevac

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Lionel Mesi, oproštaj Izvor: Drustvene mreže