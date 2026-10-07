ŽESTOKA KONKURENCIJA U KEČKEMETU: Đuričković sa RMC CE rivalima na takmičenju u Mađarskoj
Sve dok traje sezona mlađani Nikša Đuričković učestvuju na takmičenjima kako u zemlji tako i u okruženju, a u prilog tvrdnji govori i nastup minulog vikenda na Kečekemtu u susednoj Mađarskoj na RMC CE trci, gde je u žestokoj konkurenciji branio boje Srbije i sticao neophodno iskustvo i upoznavao stazu i konkurenciju za narednu sezonu.
– Kako se sezona karting sporta približava kraju tako iz vikenda u vikend uredno učestvujem na trkama u zemlji i okruženju. Prošlog vikenda vozio sam tako reći opet na stazi u Kečkemetu sa RMC CE konkurencijom, koja nema milosti i ne prašta greške. U prvoj trci sam imao peh da me je takmičar nesportski izgurao sa staze, zbog čega je dobio penalizaciju od 5 sekundi, a mene su diskvalifikovali, jer sam se nebezbedno vratio na stazu. Zbog toga sam na drugoj trci morao da startujem sa 21. mesta, ali sam trku završio na devetom, što je svakako uspeh, jer ponavljam u pitanju je žestoka konkurencija, ali meni tako nešto i treba, jer to je pravi načina za napredovanje – poručio je Nikša.
U vikendu pred nama Đuričkovića očekuju dve trke jedna u Beogradu i druga u Jagodini.
– Prvog dana u subotu voziću finalnu trku šampionata Sportskog auto karting saveza Srbije na Ada Huji u Beogradu, a već sutradan u Jagodini se održava finale Srpskog sportskog karting saveza. Koliko mi je poznato ima još par trka mu kalendaru, koje ću iskoristiti za upoznavanje staza, ali i konkurencije, kakao bih naredne sezone bio što bolji, odnosno da na svakoj trci težim najvišem stepeniku na pobedničkom postolju – jasan je mlađani Đuričković.