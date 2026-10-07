Sve dok traje sezona mlađani Nikša Đuričković učestvuju na takmičenjima kako u zemlji tako i u okruženju, a u prilog tvrdnji govori i nastup minulog vikenda na Kečekemtu u susednoj Mađarskoj na RMC CE trci, gde je u žestokoj konkurenciji branio boje Srbije i sticao neophodno iskustvo i upoznavao stazu i konkurenciju za narednu sezonu.

– Kako se sezona karting sporta približava kraju tako iz vikenda u vikend uredno učestvujem na trkama u zemlji i okruženju. Prošlog vikenda vozio sam tako reći opet na stazi u Kečkemetu sa RMC CE konkurencijom, koja nema milosti i ne prašta greške. U prvoj trci sam imao peh da me je takmičar nesportski izgurao sa staze, zbog čega je dobio penalizaciju od 5 sekundi, a mene su diskvalifikovali, jer sam se nebezbedno vratio na stazu. Zbog toga sam na drugoj trci morao da startujem sa 21. mesta, ali sam trku završio na devetom, što je svakako uspeh, jer ponavljam u pitanju je žestoka konkurencija, ali meni tako nešto i treba, jer to je pravi načina za napredovanje – poručio je Nikša.