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Nakon odigrana 3 kola u OPEN konkurenciji (muškarci) jedina ekipa sa maksimalnim učinkom i sa 3 pobede je Crvena Zvezda iz Beograda. Oni su danas savladali Požegu rezultatom 4:2.

U derbiju kola, Jelica PEP iz Goračića i Radnički – Zmaj iz Beograda odigrali su nerešeno 3:3, sa 4 remija i po jednom pobedom sa obe strane.

Nakon vodeće Crvene Zvezde, na drugom mestu nalazi se Naftagas iz Elemira sa 6 meč bodova, dok ih prate Radnički – Zmaj, Radnik iz Surdulice i PTT iz Beograda sa po 5 meč bodova.

Na začelju se nalazi Deč koji je bez meč bodova i verovatno siguran jedan od 3 kluba koji će napustiti elitni rang takmičenja.

U konkurenciji dama, situacija je malo komplikovanija za praćenje jer je u svakom kolu po jedna ekipa slobodna, pa za sada 3 ekipe imaju po meč manje. Najbolje su startovali prvi favorit po rejtingu Čast i Slava iz Pirota i prijatno iznenađenje, Mirijevo iz Beograda sa po 3 pobede. Čast i Slava je savladao novajliju u ligi Polet iz Rastine rezultatom 3:1, dok je Mirijevo minimalnom pobedom savladalo Jelicu PEP iz Goračića. Ne treba zaboraviti ni Sirmium iz Sremske Mitrovice koji ima dve pobede, ali i meč manje.

Kod dama ispadaju dve ekipe, ali će broba za opstanak biti veoma zanimljiva.

Na začelju se nalaze 3 ekipe sa po 1 meč bodom, mada još nekoliko klubova ima za cilj da obezbedi opstanak, bez iluzija da se mogu umešati u borbu za najviši plasman.