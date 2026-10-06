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U dramatičnom finalu u Antaliji slavile su sa 3:2 (25:21, 25:23, 19:25, 17:25, 15:10) i tako osvojile trofej koji im je do sada jedini nedostajao.

Vakifbank je prošle sezone osvojio Ligu šampiona, prvenstvo i Kup Turske, a sada je kompletirao kolekciju trofeja.

Meč je bolje otvorio Ezačibaši, u čijim redovima je odlično počela Aleksandra Uzelac, ali je Marina Markova preuzela odgovornost i povukla Vakifbank do osvajanja prvog seta. Drugi je takođe pripao timu Đovanija Gvidetija, posle velike borbe i greške rivala u završnici.

Ezačibaši se, međutim, nije predao. Predvođen raspoloženom Ekaterinom Antropovom, a potom i Ebrar Karakurt, napravio je veliki preokret i izjednačio na 2:2.

U petom setu Vakifbank, za koji igra Tijana Bošković, pokazao je šampionski karakter. Od početka je kontrolisao rezultat, a u finišu dodao gas i sa 15:10 stigao do velikog slavlja.

Posle Lige šampiona, prvenstva i Kupa Turske – Vakifbank je sada osvojio i Superkup!