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Školski sport u Srbiji, uz školski sport Brazila i Kine, jedan je od najorganizovanijih na svetu.

Savez za školski sport Srbije sinonim je uspeha kada su organizacije domaćih i međunarodnih takmičenja u pitanju. Ali takođe i srpski školarci sinonim su uspeha kada su osvajanja medalja na Svetskim i Evropskim školskim prvenstvima u većini sportova u pitanju. Proteklih deset godina osvajane su medalje u košarci, basketu 3x3, odbojci, futsalu, karateu, džudou i mnogim drugim sportovima.

U junu mesecu uspešno je završena sezona 2025./26., tokom koje su školska prvenstva održavana u više gradova i u različitim sportovima. U intervju datom za srpske medije predsednik saveza Željko Tanasković, odgovara na pitanja i priča o uspesima, partnerima i daljim planovima.

Željko Tanasković Foto: SŠSS

Šta biste izdvojili kao najveći uspeh sezone i koliko je važno da se takmičenja organizuju širom Srbije?

"Kruna sezone bilo je Svetsko prvenstvo u košarci za srednjoškolce na Zlatiboru, koje je okupilo ekipe iz 29 zemalja i oko hiljadu učesnika", rekao je Tanasković.

Kako ocenjujete organizaciju tog velikog događaja i šta mislite da su poneli kući od utisaka učesnici srednjoškolci sveta i njihovi profesori i roditelji?

"Najveći uspeh sezone je kontinuitet i činjenica da se školski sport razvija širom Srbije, a ne samo u najvećim centrima. Važno je da deca iz različitih gradova i sredina imaju jednake mogućnosti da se bave sportom i takmiče. Kruna sezone svakako je bilo Svetsko prvenstvo u košarci za srednjoškolce na Zlatiboru. Organizacija ovakvog događaja je velika odgovornost, ali i potvrda da Srbija može da bude domaćin najznačajnijih međunarodnih školskih sportskih događaja. Verujem da su učesnici kući poneli mnogo više od sportskih rezultata – nova prijateljstva, iskustva, upoznavanje Srbije i uspomene koje će pamtiti čitavog života. Upravo je to suština školskog sporta: sport, druženje, obrazovanje i povezivanje mladih".

Evropsko prvenstvo u basketu 3x3 u Beogradu organizovano je uz podršku Ministarstva sporta, Gradskog sekretarijata za sport i omladinu i Beogradske asocijacije za školski sport. Koliko je takva podrška važna za programe Saveza i kako vidite saradnju sa državnim i gradskim institucijama u narednom periodu?

"Država Srbije godinama unazad ulaže u školski sport i to joj se itekako dobrim vraća. Što se tiče ESSF EP u basketu u Beogradu, postavili smo jedan novi standard, takmičenje je organizovano u areni koja je napravljena za teniske spektakle. Ali zahvaljujući ljudima iz naše organizacije, modifikovali smo teren, postavili sjajnu podlogu, koš i sve je završeno pravim spektaklom. A uz sve to Srbija je osvojila medalju u obe konkurencije. Ministarstvo sporta finansijski pomaže naše redovne programe i sprovodimo zaista akcije u zemlji tokom cele godine. Podrška Gradskog sekretarijata za sport i omladinu Beograda oko basketa mnogo je značila i zaista se i danas priča o sjajnim mečevima, upoznavanjima mladih kroz Veče nacija i ostala druženja. Siguran sam da ćemo nastaviti saradnju a i ministar Zoran Gajić i gradski sekretar Nikola Penić, puno puta su se uverili u našu odličnu organizaciju".

1/5 Vidi galeriju Željko Tanasković Foto: ISF, SŠSS

Početkom godine pokrenuti su razgovori o sistemskom unapređenju školskog sporta, na najvišem nivou, uz najavu novih programa u školama. Održani su sastanci i sa premijerom Vlade Srbije dr Đurom Macutom. Koji su konkretni naredni koraci da se što više dece uključi u redovne besplatne sportske aktivnosti, bez obzira na to gde žive?

"Kao predsednik Saveza za školski sport Srbije, želim da istaknem da je inicijalni razgovor sa premijerom Macutom i predstavnicima Vlade važan signal, država prepoznaje školsku fizičku aktivnost kao strateški prioritet. Sada je ključno pretvoriti političku volju u konkretne, merljive korake koji će omogućiti da što više dece, bez obzira na mesto stanovanja, redovno i besplatno učestvuje u sportskim aktivnostima. Kasnije u julu mesecu, dolazak premijera države Srbije na Izbornu Skupštinu ISF i njegovo obraćanje, izazvalo je oduševljenje svih prisutnih delegata iz preko 100 zemalja".

Velika čast i odgovornost

Na Generalnoj skupštini ISF-a u Beogradu ponovo ste izabrani za predsednika ISF, kojoj su prisustvovali predstavnici više od 100 zemalja. Šta za vas lično znači poverenje delegata i koje će biti glavne teme vašeg novog mandata?

"Poverenje koje su mi delegati iz više od 100 zemalja ponovo ukazali za mene predstavlja veliku čast, ali istovremeno i veliku odgovornost. ISF nije samo sportska organizacija – naša misija je da kroz sport obrazujemo, povezujemo i stvaramo bolje prilike za mlade širom sveta. U novom mandatu želim da nastavimo ono što smo započeli, ali i da napravimo dodatni iskorak. Jedan od naših glavnih ciljeva biće dalje povezivanje školskog sporta sa međunarodnim sportskim federacijama. Nastavićemo da potpisujemo Memorandume o saradnji sa različitim međunarodnim federacijama, jer želimo da što više sportova bude dostupno našim učenicima i da im pružimo mogućnost da se takmiče u sportovima koji najbolje odgovaraju njihovim interesovanjima i sposobnostima".

Željko Tanasković Foto: SŠSS

Gotovo da ne stajete: u poslednjih nekoliko meseci obišli ste Indiju, Sjedinjene Američke Države, Maleziju, Mađarsku, Rusiju, Severnu Makedoniju i Švajcarsku, a pred vama su velika takmičenja u Kini u oktobru i Brazilu u decembru. Ima li novih ideja i planova kojima biste dodatno razvili svetski školski sport i uključili još više mladih?

"Posebno mi je važno da razvijamo ISF Academy, jer verujem da školski sport mora da bude mnogo više od takmičenja. Obrazovanje, zdrav život, antidoping, bezbednost i zaštita dece, mentalno zdravlje i edukacija nastavnika fizičkog vaspitanja moraju biti sastavni deo našeg rada. Moja osnovna poruka je jednostavna: ne postoji dete koje nije za sport. Samo svakom detetu treba pronaći sport i aktivnost koja odgovara njegovoj motorici, sposobnostima i potencijalu. Naš zadatak je da mu tu priliku omogućimo", zaključio je Željko Tanasković.

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