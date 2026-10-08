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"Džordž se suočava sa dodatnim izazovom u vidu kazne zbog pogonske jedinice, što znači da će u nedelju startovati sa začelja nakon kvara motora u Maleziji", saopštio je direktor Mercedesa Toto Volf.

"To je posebno frustrirajuće s obzirom na to kako je vozio prošlog vikenda i rezultat za koji je zaslužio da se bori. Nažalost, takve stvari su deo sporta, a naš fokus je sada na tome da mu obezbedimo najbolji mogući bolid i prilike da se probije kroz poredak", dodao je on.

U završnici nedeljne trke za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji na Raselovom bolidu se pokvario motor, dok je bio treći, zbog čega je morao da odustane.

Njegov timski kolega Kimi Antoneli zauzeo je drugo mesto mesto i povećao prednost u generalnom plasmanu pa ima 84 boda više od Rasela, sedam trka pre kraja sezone.

1/6 Vidi galeriju Vozač Mercedesa - Džordž Rasel Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, James Moy / Alamy / Profimedia

"Malezija je očigledno bila veoma težak vikend za nas. Od tada smo naporno radili kako bismo razumeli zašto naš učinak nije bio na nivou na kojem je trebalo da bude. "Karakteristike staze u Singapuru su veoma drugačije i to će nam pomoći da steknemo jasniju sliku o tome gde se trenutno nalazimo", rekao je Volf.

U Singapuru se vozi sprint vikend, tako da će Rasel startovati sa začelja samo u nedeljnoj trci, a ne i u subotnjem sprintu, tako da će imati priliku da osvoji vredne bodove.

Sprint trka vozi se u subotu od 11 časova, dok je trka za Veliku nagradu Singapura na programu u nedelju od 14 časova.