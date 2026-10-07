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1/5 Vidi galeriju RK Partizan - Vesprem, Liga šampiona 7.10.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Mađari su upisali i treći trijumf, te su na čelu grupe.

Svoje impresije posle meča izneo je srpski reprezentativac Dragan Pešmalbek koji nastupa za Vesprem.

"Utakmica je protekla uglavnom onako kako sam i očekivao. Počeli smo malo slabije, ali smo u nastavku zaigrali znatno bolje. Odbrana je bila na visokom nivou, a Emil je na golu bio fantastičan i zaustavio je gotovo sve udarce. Kada imate takvu podršku pozadi, čitavoj ekipi je mnogo lakše da igra", rekao je Pešmalbek.

Iskusni pivot posebno je pohvalio disciplinu svog tima u drugom poluvremenu, ali i Partizan, koji je uspeo da se vrati u meč.

"Iako smo napravili nekoliko sitnih grešaka, drugo poluvreme smo odigrali maksimalno ozbiljno. Bilo je potrebno uložiti ogroman napor, naročito u defanzivi i trčanju nazad, ali pokazali smo disciplinu i idemo dalje sa jasnim ciljem. Partizan je odigrao odličan meč. Znamo da je Raul Gonzales vrhunski taktičar i bilo je očigledno da je spremio posebna rešenja za nas. Protivnik je pokazao izuzetan karakter i uspeo da se vrati u utakmicu, zbog čega zaista jedva čekam revanš", poručio je Pešmalbek.

Za njega je duel u Beogradu imao i posebnu emotivnu težinu, budući da je prvi put igrao protiv srpskog kluba u prestonici Srbije.

"Što se tiče atmosfere, bilo mi je prelepo jer su me bodrili porodica i prijatelji. Ipak, moram da priznam da sam očekivao malo veći broj navijača. Srpski rukomet definitivno zaslužuje punije hale i mnogo veću podršku sa tribina, ali želim da od srca zahvalim svim ljudima koji su večeras došli da nas gledaju. Za mene je ovo bio poseban meč, jer sam prvi put igrao u Beogradu protiv jednog srpskog kluba", zaključio je Pešmalbek.