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Američka skijaška i snoubord federacija napravila je prilično iznenađujući potez uvrštavanjem legendarne Lindzi Von u nacionalni sastav za predstojeću takmičarsku sezonu, uprkos tome što se 41-godišnja šampionka i dalje oporavlja od jezivog pada na ZOI u Kortini d'Ampeco.

Jedna od najvećih zvezda u istoriji zimskih sportova našla se među 17 odabranih takmičara u sklopu elitnog „A tima” SAD pred start nove kampanje, koji je tradicionalno zakazan za kraj oktobra na austrijskom glečeru Zelden.

1/13 Vidi galeriju Lindzi Von Foto: Printskrin/Instagram

Ipak, ljubitelji skijanja moraće da se naoružaju strpljenjem jer Lindzi neće skoro na sneg. Nakon teškog udesa i višestrukih preloma zadobijenih na olimpijskom spustu u februaru, sama Amerikanka je krajem aprila potvrdila da nema govora o povratku na stazu u sezoni 2027/28.

Proslavljenu skijašicu u novembru očekuje nova operacija radi uklanjanja metalnih šipki iz noge i rekonstrukcije pokidanih ukrštenih ligamenata, čime je njen proces rehabilitacije ušao u novu, ključnu fazu.

„Nakon što mi se popravi ukršteni ligament, biće potrebno još šest meseci oporavka“, objasnila je tada Von.