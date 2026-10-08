KO BI REKAO?! LINDZI VON NEKOLIKO MESECI POSLE NEZAPAMĆENE TRAGEDIJE UVRŠTENA U REPREZENTACIJU SAD! Navijači u šoku, svi misle da je klikbejt, ali...
Američka skijaška i snoubord federacija napravila je prilično iznenađujući potez uvrštavanjem legendarne Lindzi Von u nacionalni sastav za predstojeću takmičarsku sezonu, uprkos tome što se 41-godišnja šampionka i dalje oporavlja od jezivog pada na ZOI u Kortini d'Ampeco.
Jedna od najvećih zvezda u istoriji zimskih sportova našla se među 17 odabranih takmičara u sklopu elitnog „A tima” SAD pred start nove kampanje, koji je tradicionalno zakazan za kraj oktobra na austrijskom glečeru Zelden.
Ipak, ljubitelji skijanja moraće da se naoružaju strpljenjem jer Lindzi neće skoro na sneg. Nakon teškog udesa i višestrukih preloma zadobijenih na olimpijskom spustu u februaru, sama Amerikanka je krajem aprila potvrdila da nema govora o povratku na stazu u sezoni 2027/28.
Proslavljenu skijašicu u novembru očekuje nova operacija radi uklanjanja metalnih šipki iz noge i rekonstrukcije pokidanih ukrštenih ligamenata, čime je njen proces rehabilitacije ušao u novu, ključnu fazu.
„Nakon što mi se popravi ukršteni ligament, biće potrebno još šest meseci oporavka“, objasnila je tada Von.