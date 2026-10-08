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Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca savladali su u četvrtak uveče Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15:11 u regionalnoj ligi, a među najzapaženijim igračima bio je i legendarni Andrija Prlainović.

Iskusni 39-godišnji vaterpolista postigao je tri pogotka i još jednom pokazao da, uprkos godinama, i dalje može da bude jedan od najvažnijih igrača svog tima.

Prlainović već ima karijeru kakva se retko viđa u sportu, ali još nije spreman da kaže zbogom bazenu. Ipak, za razliku od mnogih sportista koji o životu posle karijere počnu da razmišljaju tek kada dođe vreme za penziju, jedan od najboljih srpskih vaterpolista svih vremena mnogo ranije je pripremio teren za ono što dolazi posle profesionalnog sporta.

I nije se odlučio za biznis tek reda radi.

Vaterpolista rođen u Dubrovniku, a odrastao u Herceg Novom, zajedno sa svojim partnerom pokrenuo je kompaniju koja je izrasla u ozbiljan međunarodni brend i danas posluje u više od 40 zemalja širom sveta.

1/16 Vidi galeriju Legendarni srpski vaterpolista Andrija Prlainović. Foto: Starsport©, Profimedia

Od bazena do biznisa koji je osvojio svet

Prlainović je poslovnu priču započeo još 2013. godine, kada je njegova sportska karijera bila na vrhuncu. Samo godinu dana ranije bio je najbolji strelac olimpijskog turnira, a upravo tada dobio je ideju da zajedno sa Srđanom Tomićem napravi domaći brend specijalizovan za vaterpolo i vodene sportove.

Ideja mu se odmah dopala. Logika je bila jednostavna - ako Srbija ima ogromnu vaterpolo tradiciju i decenijama proizvodi vrhunske igrače, zašto iz te iste zemlje ne bi potekao i brend koji će proizvoditi kvalitetnu opremu za ovaj sport?

Tako je nastao "Keel", kompanija čiji je Prlainović danas jedan od ključnih ljudi.

Put od ideje do ozbiljnog međunarodnog poslovanja, međutim, nije bio jednostavan. Prlainović i Tomić na početku nisu imali iskustvo u vođenju biznisa, pa su praktično sve učili u hodu, paralelno sa njegovom profesionalnom karijerom i obavezama koje je imao kao igrač najvećih evropskih klubova.

"Nismo imali nimalo iskustva u takvim poduhvatima, sve smo učili onako usput. Bili smo početnici, krenuli smo od nule i znali smo samo šta želimo, ne baš i kako se dolazi do toga", pričao je Prlainović.

Ipak, imao je veliku prednost, savršeno je znao šta vrhunski vaterpolista očekuje od opreme koju koristi.

"Znao sam kako treba da izgleda vrhunska oprema za vaterpolo i težili smo to da postignemo. Za razvoj proizvoda trebalo je mnogo vremena u prvih nekoliko godina, tu je bezbroj detalja i sitnica koje mnogo znače za kasniju prodaju i plasman", objasnio je svojevremeno.

Njegovu opremu danas koriste širom sveta

Kvalitet je vremenom počeo da se prepoznaje i van Srbije, pa je kompanija postepeno širila poslovanje na nova tržišta. Danas ima klijente u više od 40 zemalja, a Prlainović priznaje da ni sam nije očekivao da će jednog dana njegova oprema stići do država za koje nije ni znao da imaju ozbiljnu vaterpolo tradiciju.

"Imamo klijente u državama za koje nisam ni znao da imaju vaterpoliste, tržište je veliko", rekao je Prlainović.

Posebno mu znači činjenica da su pojedini klubovi godinama ostali verni njegovom brendu, što vidi kao najbolju potvrdu da su on i njegovi saradnici od početka napravili dobar posao.

"Ljudi su to brzo počeli da prepoznaju. Veliki broj klijenata je sa nama više godina, ima klubova sa kojima sarađujemo već osam godina. Nisu nas zamenili sa nekim drugim, to nam je najveći kompliment" istakao je srpski vaterpolista u razgovoru za portal "Sve o novcu".

"Keel" je i dalje sponzor Vaterpolo saveza Srbije, a Prlainović razvoj svog brenda povezuje i sa periodom velikih uspeha srpske reprezentacije.

"Rekao bih da je uspon našeg brenda krenuo u korak sa zlatnim periodom naše reprezentacije", rekao je.

Četiri puta bio prvak Evrope

Dok je paralelno gradio poslovnu karijeru, Prlainović je na bazenu pravio jednu od najimpresivnijih biografija u istoriji vaterpola.

Karijeru je počeo u Jadranu iz Herceg Novog, sa kojim je 2004. godine osvojio titulu, a godinu dana kasnije i Kup Srbije i Crne Gore. Nakon toga usledio je odlazak u Partizan, gde je počeo jedan od najtrofejnijih perioda njegove karijere.

Sa crno-belima je osvojio pet titula prvaka Srbije, pet nacionalnih kupova, Ligu šampiona i dva regionalna takmičenja. Tokom perioda u Partizanu imao je i kratku epizodu u Brazilu, gde je nastupao za Fluminense.

Potom je stigao poziv Pro Reka, jednog od najpoznatijih klubova u istoriji evropskog vaterpola. Sa italijanskim velikanom Prlainović je osvajao prvenstva i kupove Italije, ali i najvažnije evropske trofeje.

Između dva mandata u Pro Reku vratio se u Srbiju i obukao kapicu Crvene zvezde. I tamo je nastavio da osvaja trofeje, pa je sa crveno-belima osvojio dve domaće titule, dva kupa, Ligu šampiona i Superkup Evrope.

Nakon toga je uspešnu karijeru nastavio u Mađarskoj, gde je sa Solnokom osvojio prvenstvo, kup, Ligu šampiona i Superkup Evrope, dok je u Francuskoj sa Marsejom postao šampion pet puta uzastopno i osvojio četiri Kupa Francuske.

Danas je član Radničkog iz Kragujevca, sa kojim je takođe već osvajao trofeje i čiji je dres obukao u leto 2025. godine.

Sa Srbijom je osvojio gotovo sve što je mogao

Ipak, ono najvrednije u Prlainovićevoj karijeri dolazi iz reprezentativnog vaterpola. Više od decenije i po bio je jedan od stubova generacije koja je dominirala svetskim bazenima i osvojila gotovo sve što je bilo moguće osvojiti.

Na Olimpijskim igrama ima dve zlatne i dve bronzane medalje, dok je sa svetskih prvenstava doneo dve zlatne, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju. Na evropskim prvenstvima osvojio je četiri zlata, jedno srebro i jednu bronzu.

Njegov reprezentativni bilans dodatno upotpunjuju dve zlatne medalje sa Svetskog kupa, zlato sa Mediteranskih igara, kao i čak osam zlatnih i jedna bronzana medalja u Svetskoj ligi.

Kada se saberu uspesi ostvareni sa klubovima i reprezentacijom, dolazi se do gotovo neverovatne brojke.

Prlainović je tokom karijere osvojio čak 70 trofeja.

Zbog toga se s pravom ubraja među najtrofejnije srpske sportiste svih vremena, a po broju osvojenih pehara nalazi se odmah iza Novaka Đokovića.

Ipak, ono što ovu priču čini još zanimljivijom jeste činjenica da njegova karijera još traje. Sa 39 godina Prlainović i dalje postiže golove na najvišem nivou, dok je istovremeno već izgradio ozbiljan posao koji je iz Srbije izašao na svetsko tržište.

Od dečaka iz Herceg Novog, preko olimpijskih i svetskih medalja, najvećih evropskih klubova i čak 70 trofeja, do preduzetnika čiji se proizvodi koriste u više od 40 zemalja – Andrija Prlainović očigledno još nije rekao poslednju reč, ni u bazenu ni van njega.