Slušaj vest

Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca i subotičkog Spartaka boriće se 17. oktobra u Bečeju za prvi trofej u sezoni, za Superkup Srbije, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.

Utakmica između Radničkog iz Kragujevca, prvaka Srbije, i Spartaka, osvajača nacionalnog kupa, odigraće se u nedelju, 17. oktobra od 17.30 u dvorani "Đorđe Predin Badža" u Bečeju.

Odbojkaška reprezentacija Srbije na EP 2026 Foto: Www.cev.lu

U konkurenciji odbojkaša do sada je odigrano 15 mečeva u Superkupu Srbije.

Crvena zvezda je osvojila šest trofeja, Vojvodina iz Novog Sada pet, Novi Pazar dva, a Partizan i Radnički iz Kragujevca po jedan trofej.

Ne propustiteOstali sportoviKRAGUJEVČANI POČISTILI LALE I ODBRANILI TITULU: Radnički maksimalan protiv Vojvodine!
ks-5.jpg
Ostali sportoviJOVAN VUKMIROVIĆ PRED FENERBAHČE: "Na nama je da se opustimo, uživamo u toj utakmici koja sigurno neće biti laka"
44401-ap.jpg
Ostali sportoviSRAMOTA: Odbojkaši Radničkog ostavljeni da gladuju!
Ostali sportoviNOVI TROFEJ: Odbojkaši Zvezde osvojili Kup Srbije

00:34
Odbojkašice Srbije plaču Izvor: Arena 5 Premium