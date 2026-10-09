Odbojkaši Radničkog i Spartaka bore se za Superkup Srbije 17. oktobra u Bečeju. Ko će osvojiti prvi trofej sezone?
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KOME ĆE PRIPASTI PRVI TROFEJ U SEZONI? Odbojkaši Radničkog i Spartaka za pehar Superkupa u Bečeju
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Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca i subotičkog Spartaka boriće se 17. oktobra u Bečeju za prvi trofej u sezoni, za Superkup Srbije, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.
Utakmica između Radničkog iz Kragujevca, prvaka Srbije, i Spartaka, osvajača nacionalnog kupa, odigraće se u nedelju, 17. oktobra od 17.30 u dvorani "Đorđe Predin Badža" u Bečeju.
Odbojkaška reprezentacija Srbije na EP 2026 Foto: Www.cev.lu
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U konkurenciji odbojkaša do sada je odigrano 15 mečeva u Superkupu Srbije.
Crvena zvezda je osvojila šest trofeja, Vojvodina iz Novog Sada pet, Novi Pazar dva, a Partizan i Radnički iz Kragujevca po jedan trofej.
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