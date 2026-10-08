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Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je danas da će ove sezone zbog promene motora još jednom biti kažnjen dodavanjem pozicija na plasman, pored kazne koju je već dobio za predstojeću trku Formule 1 za Veliku nagradu Singapura.

1/6 Vidi galeriju Vozač Mercedesa - Džordž Rasel Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, James Moy / Alamy / Profimedia

On će trku u nedelju početi sa začelja jer ekipa na njegovom bolidu mora da ugradi novi motor, čime će premašiti dozvoljeni broj pogonskih jedinica za sezonu.

Međutim, Rasel je rekao da će morati da dobije još jedan novi motor čim planirana nadogradnja bude spremna, kako bi izdržao do kraja sezone.

"Dozvoljena su četiri motora po sezoni, što znači po šest trka na svakom, a nama je ostalo još sedam trka. Tako da ću morati da odslužim još jednu kaznu. Da, trenutno je baš nemilosrdno", rekao je Rasel, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kvar motora koji je Rasel doživeo prošle nedelje u završnici trke za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji pokvario je prethodni plan Mercedesa da Britanac nastavi da koristi stariji motor dok ne bude spremna nadogradnja, najverovatnije za trku u Ostinu.

"Znao sam da ću dobiti kaznu. Plan je oduvek bio da to uradimo u Ostinu, a Singapur je druga najteža staza za preticanje u kalendaru. Tako da ovde nikada ne biste izabrali da to uradite. ;Ali nemamo motore zbog svih tih različitih kvarova, tako da nije postojao motor iz ranijeg dela sezone na koji sam mogao da se vratim. Posle kvara koji sam imao, morao sam da prihvatim kaznu", naveo je Rasel.

On je dodao da nadogradnja nije spremna za ovaj vikend.

"A pošto je ostalo još sedam trka, mogli biste da rizikujete i nadate se da će motor izdržati svih sedam, ali biste istovremeno trpeli gubitak performansi kako se motor bude trošio. Ili jednostavno možete da prihvatite da ću morati da odslužim još jednu kaznu", rekao je Rasel.

I njegov timski kolega Kimi Antoneli će verovatno dobiti još jednu kaznu i startovati sa začelja kada bude uveden nadograđeni motor, nakon što je prethodnu kaznu dobio na Velikoj nagradi Italije, gde je na kraju pobedio uprkos tome što je startovao kao 19.