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Ferari je na bolidima Hamiltona i Šarla Leklera na prošlonedeljnoj trci za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji stavio gume za suvu stazu, iako je trka počela na mokroj stazi, pošto je italijanski tim procenio da će se brzo osušiti.

Ispostavilo se da je odluka bila pogrešna, Hamilton je sa druge startne pozicije pao gotovo na začelje, dok su 14 od 22 vozača koji su trku počeli na gumama za promenljive uslove stekla veliku prednost.

Hamilton je na kraju dobrom vožnjom osvojio treće mesto.

"Nije bilo dovoljno dobro i ozbiljno smo razgovarali o tome. Radićemo na tome da ubuduće donosimo bolje odluke", rekao je Hamilton za Skaj.

Sedmostruki svetski šampion je branio Ferari, rekavši da tim dobija više kritika od konkurencije.

"Iz nekog razloga mi dobijamo mnogo više kritika nego ostali. Meklaren je doneo istu odluku, ali se o tome gotovo nije govorilo. Napravili su istu grešku kao mi", dodao je on.

Hamilton je posebno branio Ferarijeve stratege i istakao da odluka o izboru guma nije bila samo njihova.

"To je bila greška, ali odluku ne donose samo stratezi. Fred, Mateo, moj inženjer i ja razgovaramo o svemu i zajedno donosimo odluku. ;Ja sam rekao da je staza mokra i da bi trebalo da budemo na intermedijum gumama, ali onda svi iznesu svoje mišljenje. Na kraju morate da verujete odluci koju donesete zajedno", rekao je on.

"Nekad se ispostavi da ste vi bili u pravu i onda pomislite: 'Trebalo je da poslušam svoj osećaj'. Ali svi pokušavaju da urade najbolje što mogu", dodao je najuspešniji vozač svih vremena.

Hamilton je rekao da se nada da će Ferarijev bolid bolje odgovarati stazi Marina Bej, koja bi mogla da bude jedna od najboljih prilika ekipe za pobedu u preostalih sedam trka.

"Naš bolid je generalno dobar na uličnim stazama, posebno kada nema mnogo dugih pravaca. Brzi smo u krivinama, ali gubimo na pravcima. Singapur ima mnogo aerodinamičkog otpora, pa se nadam da ćemo tu moći da smanjimo zaostatak. ;Najvažnije je da imamo stabilan bolid, posebno na neravnim delovima staze", rekao je on.

U Singapuru se prvi put vozi sprint trka u subotu, zbog čega će vozači imati samo jedan trening pre sprint kvalifikacija u petak.

"Gledali smo podešavanja iz Monaka, Montreala i Bakua, ali ovde su zahtevi drugačiji. Polako napredujemo i poboljšavamo bolid. ;Ovde smo da napadnemo. Kvalifikacije će biti ključne i nadam se da ćemo od početka biti na pravom nivou", dodao je on.

Sprint trka vozi se u subotu od 11 časova, a trka za Veliku nagradu Singapura na programu je u nedelju od 14 časova.

(Beta)