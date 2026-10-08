Slušaj vest

Od 9. do 11. oktobra 2026. godine svi putevi vodiće u Ulcinj gde će se održati peto jubilarno izdanje Mundijala prijateljstva.

Biće ovo sjajna prilika da se na jednom mestu okupi veliki broj legendi sa ovih prostora, te će se o susretima koji će se destiti definitivno pričati.

U Ulcinj stiže doslovno sajam legendi, a neke od njih su - Dino Rađa, Igor Milanović, Željko Pavličević, Dražen Frfa Mužinić, Boško Ðurovski, Oskar Vilja Ramon, Danira Nakić, Zagorka Počeković Čupahin, Svetlana Ceca Kitić, Danko Cvijetičanin, Mlađan Šilobad, Zoran Stevanović, Vlada Dragutinović, Nebojša Zorkić, Miško Marić, Radmilo Mišović, Ante Matulović, Ratko Svilar, Blaž Slišković, Zvonko Živković, Mirko Vučinić, Jadran Vujačić, Zoran Kalinić, Zoran Čutura, Stojko Vranković, Mihovil Nakić, Ivica Tucak, Slavoljub Muslin, Stanislav Karasi, Miloš Bursać, Dragi Kanatlarovski, Faruk Hadžibegić, Husref Musemić, Mehmet Bogujevci, Šaban Trstena, Nedeljko Jovanović, Sejo Bukva, Dževad Alihodżić, Teoman Alibegović, Tadija Kačar, Mirko Puzović, Dejan Savićević, Deni Lušić, Veselin Ðuho, Rade Zalad, Dane Korica, Vlade Ðurović, Nikola Plećaš, Mirsad Fazlagić, Miroslav Ðukić, Veselin Vuković, Momir Rnić, Nijaz Ferhatović, Miodrag Perunović, Ljubo Radanović, Zoran Batrović, Ferid Zekoli, Mehmed Baždarević, Dževad Prekazi, Dragan Škrba, Niša Saveljić, Bajro Župić, Ramiz Krasnići, Slobodan Marović, Goran Ðukanović, Boro Vučević i mnogi drugi.

Mundijal prijateljstva Foto: Mundijal prijateljstva

Šta je zapravo Mundijal prijateljstva?

Idejni tvorac Mundijala prijateljstva Pavle Pepđonović ne želi da manifestacija bude shvaćena samo kao mesto na kojem će se nekadašnji šampioni prisećati starih vremena. Njegova poruka pred peto izdanje najbolje objašnjava ideju čitavog projekta:

„Kao i na samom početku, iako su prošle četiri godine, i dalje nas nosi ista pozitivna energija. Na tome se zasniva sve što radimo“, istakao je Pepđonović, a preneo Sport klub.

Mundijal prijateljstva Foto: Mundijal prijateljstva

Ove godine u Ulcinju će se održati veliki broj zaista spektakularnih događaja. Sve počinje u petak, kada će se u Domu kulture održati komemoracija posvećena Ivanu Gudelju, Božu Koprivici, Goranu Suknu, Dušku Vujošević i Draženu Dalipagiću, ljudima koji su bili veliki prijatelji ovog događaja, a koji više nisu sa nama.

Za subotu ujutru zakazana je ceremonija svečanog otvaranja, a potom i promocija knjige Branka Tomića, "Hadžija sa Koševa" - Faruk Hadžibegić, kao i projekcija dokumentarnog filma reditelja Aleksandra Paunovića: "Moca, jedna od najlepših fudbalskih priča - Momčilo Vukotić". Za večernje časove zakazana je vinska fešta Martinja uz bogat muzički program.

U nedelju, 11. oktobra, svoj nastup imaće „Kic pop hor“ iz Podgorice, a kasnije će se održati promocija knjige ŽOC - biografija najtrofejnijeg evropskog košarkaškog trenera Željka Obradovića, koju su napisali novinari Sport Kluba Branimir Smilić i Nikola Novaković.

Posle toga sledi priča sa Starog mosta u Mostaru o sportskom viteštvu, kao i omaž Edinu Avdiću, legendarnom košarkaškom novinaru i komentatoru. Za kraj, tu je i crnogorska premijera dokumentarnog filma reditelja Vojana Kocejića o legendarnom košarkašu Dinu Rađi, "Rađa - From Split to Hall of Fame", kao i ceremonija svečanog zatvaranja.

Nema šta, svi putevi u vikendu koji je pred nama vodiće u Ulcinj gde nas očekuje zaista spektakularan događaj, na kom će svoje mesto naći i predstavnici Kurira.

BONUS VIDEO: