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Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kilograma, pošto je u borbi za treće mesto savladao Ngajapa Hamdua.

Rutović je prethodno u prvom meču repesaža bio bolji od Francuza Alekse Mitrovića i tako izborio priliku da se bori za medalju.

Put do postolja bio je izuzetno težak. Rutović je u prvoj rundi savladao Rusa Andonija, zatim Gruzina Majsuradzea, a potom i Moldavca Latiseva.

Jedini poraz doživeo je od Japanca Tadžime, ali ga to nije zaustavilo. Kroz repesaž je uspeo da se vrati u borbu za odličje i na kraju stigne do velike bronze.

To je treća medalja za Srbiju u Bakuu za samo tri dana. Pre Rutovića, bronzane medalje osvojili su Marica Perišić i Mihajlo Simin.

U istoj kategoriji nastupio je i Nemanja Majdov, koji je zauzeo peto mesto. Majdov je u prvom meču repesaža savladao Uzbekistanca Murtozojeva, ali je u borbi za bronzu izgubio od Azerbejdžanca Fatijeva.

Bronzanu medalju nije uspela da osvoji ni Aleksandra Andrić u kategoriji do 71 kilograma. Srpska džudistkinja završila je takmičenje na petom mestu.

Andrić je prethodno ostvarila četiri pobede u svojoj grupi. Redom je savladala Kineskinju Liju, Amerikanku Garigu, Nemicu Butkerajt i Brazilku Silvu.

Direktno je izborila plasman u polufinale, gde je poražena od kasnije šampionke, Špankinje Cunode Rustant.

U borbi za bronzu Andrić je, nažalost, izgubila od Ruskinje Taimazove, pa je Svetsko prvenstvo završila na petoj poziciji.

Srbija tako posle tri takmičarska dana u Bakuu već ima tri medalje, a srpski džudo nastavlja borbu za nova odličja.