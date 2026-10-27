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Snimak incidenta ubrzo se proširio društvenim mrežama, a nadležni su reagovali suspenzijom trenera i pokretanjem policijske istrage.

U centru pažnje našao se Hamit Mirzabekov, trener odbojkaške akademije iz Šimkenta, koji je tokom utakmice održane 26. oktobra u Pavlodaru udario svoju igračicu po glavi.

Incident se dogodio na prvenstvu Kazahstana namenjenom privatnim klubovima, u konkurenciji devojčica rođenih 2009. godine i kasnije.

Na snimku koji je izazvao brojne reakcije vidi se kako Mirzabekov poziva devojčicu sa brojem devet na dresu da priđe bočnoj liniji terena. Kada mu je prišla, trener ju je udario po glavi, a čitava situacija zabeležena je kamerom.

Kazahstanska odbojkaška federacija ubrzo je reagovala i donela odluku da Mirzabekova diskvalifikuje na dve godine zbog upotrebe fizičke sile prema maloletnoj igračici.

Kazne nisu zaobišle ni ostale odgovorne za organizaciju takmičenja. Organizator prvenstva dobio je ukor i novčanu kaznu zbog propusta u nadzoru, dok je disciplinska mera izrečena i odbojkaškoj akademiji iz Šimkenta.

U slučaj se uključila i policija Pavlodarske oblasti, koja je potvrdila da su svi učesnici incidenta identifikovani i privedeni radi utvrđivanja okolnosti događaja.

Pokrenuta je istraga zbog primene fizičke sile prema maloletnom licu, a postupci trenera biće pravno ocenjeni u skladu sa zakonima Kazahstana.

Iz Uprave za fizičku kulturu i sport Šimkenta saopšteno je da je Mirzabekov u privatnom odbojkaškom klubu radio između šest i sedam meseci, kao i da je nakon incidenta ostao bez posla.

Oglasila se i poznata kazahstanska odbojkašica Sabina Altinbekova, koja je putem Instagrama osudila ponašanje trenera.

Ona je poručila da su fizičko i psihičko nasilje nad sportistima apsolutno neprihvatljivi, uz apel nacionalnoj federaciji da ubuduće detaljnije proverava ljude kojima se poverava rad sa decom.

Mirzabekovu sada, pored dvogodišnje zabrane rada u okviru takmičenja pod nadležnošću federacije, predstoji i policijski postupak, koji bi trebalo da utvrdi njegovu eventualnu zakonsku odgovornost.