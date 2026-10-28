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Trener rukometaša Partizana Raul Gonzales izjavio je danas da je predstojeća utakmica poslednjeg kola prve grupne faze Lige šampiona protiv Fikse Berlina dobra prilika za njegovu ekipu da nastavi da napreduje i dodao da će za pobedu u tom duelu biti potrebno da njegovi igrači pruže svoj maksimum od početka do kraja meča.

"Za nas je ova utakmica prilika da nastavimo da rastemo kao tim. Moramo da damo sve od sebe 60 minuta ako želimo da se borimo za pobedu", naveo je Gonzales, a preneo sajt kluba.

Rukometaši Partizana će u četvrtak od 18.45, na gostujućem terenu igrati protiv Fikse Berlina, u utakmici poslednjeg, šestog kola Grupe A prve faze Lige šampiona.

Crno-beli zauzimaju poslednje, četvrto mesto na tabeli Grupe A sa jednim bodom i u nastavku sezone će igrati u Ligi Evrope, dok je Fikse, koji je već obezbedio plasman u narednu fazu Lige šampiona, drugi sa šest bodova.

Partizan je do svog prvog boda u Ligi šampiona ove sezone došao remijem sa Portom (33:33), u utakmici prethodnog kola.

"Osvojili smo prvi bod u prethodnom kolu, ali moramo dodatno da podignemo nivo igre. Verujem da možemo da igramo mnogo bolje, a to posebno moramo da pokažemo protiv ekipe kao što je Berlin, koja ima najboljeg rukometaša sveta Matijasa Gidsela. Takođe, imamo priliku da se još jednom susretnemo sa reprezentativcem Srbije Mijajlom Marsenićem", rekao je Gonzales.

Gonzales je naveo i da smatra da će za trijumf u predstojećem meču biti ključno da njegov tim pravi "brže i pametnije" izmene u odnosu na prvi međusobni duel sa nemačkom ekipom.

"Berlin je poznat po brzoj igri i kontrama, a mi smo sa druge strane imali dosta problema sa izmenama. Moramo da pravimo izmene brže i pametnije kako im ne bismo dozvolili da nam daju mnogo lakih golova, kao u našem prvom međusobnom duelu", kazao je Gonzales.

Rukometaš Partizana Vladislav Kuleš rekao je da smatra da njegov tim mora da zaustavi kontranapade ekipe Fiksea kako bi imao šanse da dođe do trijumfa u predstojećem duelu.

"Berlin je najopasniji iz kontranapada, tako da je za nas prioritet da se što pre vraćamo u odbranu i greške u napadu svedemo na minimum", kazao je Kuleš.

Kuleš je naveo i da smatra da njegova ekipa "raste kao tim" i da se on i njegovi saigrači sve bolje "međusobno razumeju" na terenu.

"Za to je ipak bilo potrebno malo vremena. Ako budemo slušali i poštovali instrukcije koje nam trener daje, nastavićemo da napredujemo sa svakom novom utakmicom", rekao je levi bek crno-belih.

Partizan je u svom prvom ovosezonskom međusobnom duelu sa ekipom Fiksea, odigranom u Beogradu, izgubio 33:44.