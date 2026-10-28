Odbojkaši Karađorđa pobedili su u Topoli ekipu Novog Pazara sa 3:1 u setovima (25:14, 25:19, 23:25, 25:22) u osmini finala Kupa Srbije.
KUP SRBIJE
PAZARCI NEMOĆNI U TOPOLI: Odbojkaši Karađorđa u četvrtfinalu Kupa Srbije
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Domaćina je predvodio Aleksandar Gmitrović sa 19 poena, a sledili su ga Roan Mekarti sa 16 i Miloš Bojović sa 12 poena.
Najefikasniji kod Novopazaraca bili su Irfan Hamzagić sa 20 i Habib Prušević sa 11 poena.
Pred oko 100 gledalaca, utakmice u sali Osnovne škole Karađorđe efektivno je trajala sat i 29 minuta.
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