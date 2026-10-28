Slušaj vest

Domaćina je predvodio Aleksandar Gmitrović sa 19 poena, a sledili su ga Roan Mekarti sa 16 i Miloš Bojović sa 12 poena.

Najefikasniji kod Novopazaraca bili su Irfan Hamzagić sa 20 i Habib Prušević sa 11 poena.

Pred oko 100 gledalaca, utakmice u sali Osnovne škole Karađorđe efektivno je trajala sat i 29 minuta.

Ne propustiteOstali sportoviSUBOTIČANI NE DAJU TROFEJ:Odbojkaši Spartaka u četvrtfinalu Kupa Srbije
profimedia0820486716.jpg
Ostali sportoviJEZIV PRIZOR IZ KAZAHSTANA - SVI SU U ŠOKU: Trener usred meča udario maloletnu odbojkašicu!
Screenshot 2026-10-27 194118.png
Ostali sportoviKRAGUJEVČANI NEZAUSTAVLJIVI: Radnički počistio Spartak i drugi put zaredom podigao pehar
20231018-21-11-56photomaster.jpg
Ostali sportoviCRNO-BELE BEZ MILOSTI! Partizan protutnjao do četvrtfinala Kupa Srbije
20231018-21-13-18photomaster.jpg

00:10
Slavlje fudbalera Slovena iz Rume nakon pobede protiv Vojvodine Izvor: MONDO/Dušan Ninković