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Da je sport postao idealan poligon za promociju shvatili su mnogi influenseri, a jedna od njih je i atraktivna Pejdž Vulen.

Ova rasna američka manekenka i internet ličnost Pejdž Vulen proslavila se provokativnim sadržajem na društvenim mrežama, ali i neobičnim projektom u kojem je razotkrivala muškarce, čak i neke sportiste, koji se dopisuju sa drugim ženama uprkos tome što su u vezama.

Pejdž Vulen u bazenu Foto: Printskrin/Instagram

Manekenka u sportskom kvizu

Pejdž Vulen poslednjih godina sve više pažnje privlači i zbog svog interesovanja za sport. Iako nije poznata kao profesionalna sportistkinja, napravila je sadržaj koji spaja sportske kvizove, fizičku aktivnost i zabavu.

Pejdž Vulen rođena je 19. januara 1992. godine u Los Anđelesu u Kaliforniji. Karijeru je napravila prvo kao manekenka, a onda i kao kreatorka digitalnog sadržaja, influenserka i voditeljka. Posebno je aktivna na društvenim mrežama instagram, TikTok, Iksu i kanalu Jutjub, gde je prati više od milion ljudi.

Pejdž Vulen u crvenoj haljini Foto: Printskrin/Instagram

Odrasla u Los Anđelesu



Odrasla je u Los Anđelesu, a jedno vreme je studirala u Vašingtonu, gde se bavila manekenskim poslom. Po povratku u Kaliforniju radila je u pilates u vlastitom studiju. Pandemija koronavirusa poremetila je taj posao, pa je počela ozbiljnije da se bavi internet sadržajem. U intervjuu za "Authority Magazine" Pejdž Vulen govorila je o tome kako je tokom pandemije tražila novi pravac u karijeri. Upravo iz tog perioda potekla je ideja koja joj je kasnije donela veliku popularnost.

Njen proboj na internetu vezan je za instagram profil "Dudes in the DM", koji je pokrenula 2020. godine. Koncept je bio jednostavan, ali kontroverzan. Ova seksepilna brineta objavljivala je primere poruka koje su joj muškarci slali u privatnim porukama. Među njima je bilo dosta ljudi iz sveta poznatih, čak i sporta.

1/24 Vidi galeriju Pejdž Vulen Foto: Printskrin/Instagram

Raskrinkala razvratne muškarce

Kontaktirala je neke od njih sa sporednog naloga kako bi proverila, da li će flertovati iako imaju partnerku. Delila je rezultate dopisivanja sa publikom, često izazivajući burne reakcije. Tvrdila je da želi da pomogne ženama da prepoznaju potencijalno neverne partnere. Profil je postao viralan, a njena ideja privukla je interesovanje medija i ljudi iz televizijske industrije. Ipak, ovakav pristup izazivao je i kritike, jer javno objavljivanje privatne komunikacije može da pokrene pitanja privatnosti i pravičnosti.

Pejdž Vulen je povezana je sa sportom, ali prvenstveno kao navijač i kreatorka sportskog sadržaja, a ne kao profesionalna sportistkinja. U aprilu 2026. godine magazin "Sports Illustrated" objavio je intervju sa njom upravo zbog njenog interesovanja za sport i novog načina na koji ga predstavlja publici.

Pejdž Vulen radi selfi u bikiniju Foto: Printskrin/Instagram

Sa ocem na fudbal

Zanimljiv je njen projekat "Treadmill Trivia" koji se zasniva se na tome da odgovara na pitanja dok hoda, ili trči na pokretnoj traci. Sportsko izdanje obuhvata pitanja iz različitih disciplina, kao što su američki fudbal, uključujući NFL, NBA košarku, fudbal ili soker kako ga zovu u SAD, tenis, kuglanje, kriket i karling.

Pejdž Vulen nikada nije javno pričala o tome, da li se ikada bavila nekim sportom, odnosno da li je nešto trenirala dok je bila dete. Opet, sa ponosom je isticala da otkad zna za sebe sa svojim ocem gledala je mnoge utakmice, uživo i pored TV. Kako sama kaže oduvek se emotivno unosila u utakmice, a kasnije je to interesovanje uključila u svoj javni rad. Veliki je navijač NFL ekipe Los Anđeles Čardžers.



Manekenka ispred kamere

Pre nego što je postala poznata po svojim internet projektima, Vulenova je gradila karijeru kao model. Bila je promoter poznatih brendova kao što je "Fashion Nova" čiju je odeću godinama promovisala. Bila je i na naslovnoj strani Maksima, a otvorila je i malo slobodniji, ali ne preko granice sadržaj na Onlifansu. Pojavila se i uz repera Drejka na promotivnom fotografisanju 2023. godine za njegov radijski program "Table for One".

Pejdž Vulen javno je govorila o problemima koje joj je donela popularnost na internetu. Priznala je 2022. godine da se suočila sa uhođenjem, pretnjama i pokušajima pojedinaca da otkriju njenu adresu. Opisala je i slučaj u kojem je, kako je navela, neko pronašao kuću njenih roditelja i ostavio mrtvog pacova ispred nje. Zbog bezbednosti je, prema izveštajima medija, morala da promeni mesto stanovanja.

Danas Pejdž Vulen radi projekat "The Paige Uncaged Show", emisiju u formatu zabavnog tok-šoua koju je osmislila i snimala u svom domu, sa ciljem da razgovara o muško-ženskim odnosima, upoznavanju, popularnoj kulturi i problemima savremenih muškaraca.

Pejdž Vulen sa telefonom Foto: Printskrin/Instagram

Pričala o svojim grudima

Kao javna ličnost Pejdž Vulen je bez ustručavanja govorila o svojim grudima. Priznala je da ima prirodno velike grudi, ali da je kasnije ugradila silikonske implantate. Prema njenim rečima, grudi su joj porasle tokom puberteta, do veličine koju je opisala kao DD. Godine 2021. odlučila je da poveća grudi, odnosno da ih dodatno popuni nakon što su se vremenom opustile. Medijski izveštaj navodi da je ugradila implantate od 680 kubnih centimetara, i da je taj zahvat platila oko 30.000 američkih dolara.

Pejdž je objasnila da je prvobitno razmišljala o smanjenju grudi jer su se vremenom opustile, ali joj je hirurg predložio veće implantate kako bi se popunio njihov prirodni oblik. Prema njenoj izjavi, na kraju je bila zadovoljna rezultatom i nije se kajala zbog odluke.