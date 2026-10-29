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Španija je zavijena u crno zbog stravičnog sudara vozova. Prema poslednjim informacijama, život je izgubilo 69 osoba.

Jedna od preminulih je Hulijeta Galjego (24), atletičarka iz madridskog kluba AD Sprint.

Galjego je 9. oktobra napunila 24 godine, živela je u Nemačkoj ove godine, a redovno učestvovala na klupskim prvenstvima Španije u disciplini skok udalj.

1/4 Vidi galeriju Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih. Foto: Handout / AFP / Profimedia, Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Povodom informacije o njenoj smrti se oglasio Raul Čapado, predsednik Atletskog saveza Španije.

"Postoje udarci koji pogađaju samo srce atletske porodice. Danas sport tuguje zbog gubitka Hulijete, života punog obećanja koji je nepravedno ugašen", poručio je Čapado i dodao: