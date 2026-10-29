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Mercedes je saopštio da Antoneli ima virusnu infekciju, zbog čega ga je Međunarodna automobilska federacija (FIA) oslobodila obaveza u četvrtak, kako bi se odmorio pred trkački vikend.

"Očekujemo da se vrati sutra", izjavio je portparol Mercedesa, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Prvi slobodni trening na stazi "Autodromo Hermanos Rodriges" zakazan je za petak od 18.30 časova po srednjoevropskom vremenu.

Antoneli bi mogao da postane najmlađi šampion u istoriji Formule 1 već posle nedeljne trke. Za osvajanje titule potrebno je da ne izgubi više od dva boda u odnosu na timskog kolegu Džordža Rasela, odnosno više od jednog boda u odnosu na vozača Ferarija Luisa Hamiltona.

Italijanu bi titulu mogao da odloži samo trijumf jednog od dvojice konkurenata. Ukoliko pobedi Rasel, Antoneliju bi deveto mesto bilo dovoljno za šampionsku krunu, dok bi u slučaju Hamiltonovog trijumfa titulu obezbedio osvajanjem najmanje desetog mesta.

(Beta)