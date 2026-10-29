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Crno-beli su ovom utakmicom završili svoje učešće u Ligi šampiona i u nastavku sezone će igrati u Ligi Evrope.

Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Lazar Anđelković i Tobijas Vagner sa po šest golova, dok su Nikola Crnoglavac, Miloš Kos, Vladislav Kuleš i Joav Lumbroso dodali po četiri pogodaka.

U ekipi Fiksea najefikasniji je bio Matijas Gidsel sa 12 golova, dok je Tim Frejhefer dodao 11 pogodaka.

Srpski pivot u ekipi Fiksea Mijajlo Marsenić postigao je jedan pogodak.

Iz Grupe A su se u narednu fazu Lige šampiona plasirali prvoplasirani Vesprem sa 12 bodova i drugoplasirana ekipa Fikse Berlina sa osam bodova, dok će, uz poslednjeplasirani Partizan, koji je osvojio jedan bod, u Ligi Evrope u nastavku sezone igrati i trećeplasirani Porto sa tri boda.

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