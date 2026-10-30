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Španski sport zavijen je u crno nakon vesti da je mlada atletičarka Hulijeta Galjego (24) poginula u teškoj železničkoj nesreći na liniji Madrid - Andaluzija. Članica madridskog kluba „AD Sprint“ jedna je od najmanje 69 žrtava stravičnog sudara brzih vozova, potvrdio je predsednik Španske atletske federacije Raul Čapado, a preneli strani mediji među kojima i britanski "The Sun".

„Postoje udarci koji pogađaju u samo srce atletske porodice. Danas sport žali za Hulijetom, čiji je život tek bio pred njom i nepravedno je ugašen. Španska atletika grli Hulijetinu dušu i deli neizmernu tugu njene porodice, prijatelja i njenog doživotnog kluba“, saopštio je Čapado.

Hulijeta Galjego Foto: Printscreen / Instagram

Do nesreće je došlo kada se brzi voz AVE, procenjenom brzinom od oko 170 km/h (108 milja na sat), zakucao u kompoziciju „Iryo“ u italijanskom vlasništvu, koja je stajala na šinama. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju mesto nesreće, dok se u mrtvačnici u Toledu nalaze desetine neidentifikovanih tela.

Među potvrđenim žrtvama nalazi se i bivša španska ministarka zapošljavanja i socijalnog osiguranja Fatima Banjes (59), koja je tu funkciju obavljala od decembra 2011. do juna 2018. godine, a u trenutku udara bila je u jednom od najteže uništenih vagona. Život su izgubili i argentinska državljanka Ana Konte, kao i policajac iz Sevilje Hose Manuel Čakon (31). Od petorice policajaca u vozu, trojica su preživela bez povreda, dok se dvadesetšestogodišnji policajac i dalje vodi kao nestao.

1/6 Vidi galeriju Železnička nesreća u Španiji Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Diego RadaméS / Zuma Press / Profimedia, Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Porodice putnika očajnički putem interneta i medija traže informacije o svojim najbližima:

Sedamdesetogodišnja Ana Aviles Urunjuela putovala je u Sevilju na subotnje venčanje svoje ćerke Ane Roman, koja se kroz suze oglasila na španskoj televiziji navodeći da joj majka ne odgovara na pozive.

Alehandra Marokin moli za informacije o sestri Adrijani (27), inženjerki koja je putovala na jug poslom i nalazila se u vagonu broj osam voza „Renfe“.

Među nestalima su i madridski železnički mehaničar David Reina Reguera (22) i državljanka Kanade Šarona Frojdman (69).

Kralj Felipe VI posetio je bolnicu u Toledu, gde se najmanje 15 teško povređenih bori za život, poručivši da je društvo pretrpelo razoran udarac i da istraga mora rasvetliti uzroke kako se ovakva tragedija nikada ne bi ponovila.

Propust u kontroli doveo do katastrofe

Ministar saobraćaja Španije Oskar Puente saopštio je da se uzrok sudara povezuje sa ljudskom greškom operatera državne kompanije „Adif“. Novoobjavljeni audio-zapisi razgovora između kontrolnog centra na stanici Atoča i mašinovođa razotkrivaju propuste uoči udara.

Vozu „Renfe“ izdato je naređenje da nastavi kretanje normalnom brzinom, čime je prekršen tadašnji bezbednosni protokol. Istu instrukciju dobio je i voz „Iryo“, čiji je mašinovođa pet minuta pre tragedije obavestio kontrolu da je voz blokiran:

„Voz mi ne dozvoljava da ponovo pokrenem LZB sistem i zato i dalje stojim na ulaznom signalu.“

Radnik u kontroli je odgovorio:

„U redu, razumem. Pa, kad god možete, važi? Ako budete imali problema, pozovite nas.“

Nakon odgovora mašinovođe da je sve u redu, operater je zabeležio tehnički kvar, ali vozu „Renfe“ uopšte nije izdao naredbu da zakoči, što je pet minuta kasnije dovelo do jedne od najsmrtonosnijih nesreća na evropskim brzim prugama.

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