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Vozač Formule 1, Pjer Gasli, našao se na meti nezapamćenog talasa internet nasilja nakon incidenta sa timskim kolegom Frankom Kolapintom na Velikoj nagradi Španije.

Predsednik FIA Mohamed ben Sulajem otkrio je šokantne razmere napada, a najavio je i oštre mere protiv onih koji prete vozačima i drugim učesnicima takmičenja.

Ono što je trebalo da ostane obična rasprava o jednom potezu na stazi pretvorilo se u pravi košmar za francuskog vozača Pjera Gaslija. Vozač Alpina, prema rečima predsednika Međunarodne automobilske federacije (FIA) Mohameda ben Sulajema, dobio je čak 13.000 pretnji smrću! Zastrašujući podatak otkriven je u intervjuu za američki portal The Drive, a iza svega stoji incident sa njegovim timskim kolegom Frankom Kolapintom na trci u Madridu.

Sve se dogodilo u završnici Velike nagrade Španije, kada je Gasli, koji je još morao da ode u boks, usporavao Kolapinta dok mu se približavao vozač Meklarena Oskar Pjastri. Argentinac je preko timskog radija tražio da mu se omogući prolazak, strahujući da bi mogao da izgubi poziciju. Na kraju je Kolapinto završio kao sedmi, dok je Gasli trku okončao na 12. mestu.

Međutim, umesto da se priča završi na stazi, usledio je talas besa na društvenim mrežama. Deo Kolapintovih navijača obrušio se na Francuza, a napadi nisu bili usmereni samo na njega. Na meti su se našli i njegova devojka i članovi porodice.

1/6 Vidi galeriju Pjer Gasli Foto: Jorge Nunez / Zuma Press / Profimedia, cristiano barni / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

"Pjer Gasli je imao 13.000 pretnji smrću – 13.000! Ako se sami budemo borili protiv ovoga, nećemo uspeti. Ne možemo sami", poručio je Ben Sulajem u razgovoru za "The Drive".

Predsednik FIA istakao je da je situacija daleko ozbiljnija od uobičajenih uvreda na internetu. Otkrio je i da su na meti napada bili zvaničnici na trkama, navodeći primer jedne službenice kojoj su pretili ubistvom i silovanjem. Zbog takvog pritiska, kako je rekao, ona je odlučila da odustane od angažmana.

"Rizikujemo da izgubimo ovaj sport zbog zlostavljanja na internetu", upozorio je prvi čovek FIA.

FIA sprema žestok odgovor, u sve uključena i veštačka inteligencija

Ben Sulajem tvrdi da problem nije vezan samo za jednu zemlju ili grupu navijača, već da je reč o globalnoj pojavi koja ozbiljno ugrožava sport. Zbog toga FIA planira da koristi naprednu tehnologiju, uključujući veštačku inteligenciju, kako bi identifikovala osobe koje se kriju iza lažnih profila i upućuju pretnje.

"Pokrenuli smo inicijativu 'Ujedinjeni protiv zlostavljanja na internetu'. Naša misija je podizanje svesti i edukacija. Moramo da koristimo i svoja ovlašćenja. Ako mržnja dolazi od gledaoca, zabranićemo mu dolazak na trke, događaje i pristup zvaničnim platformama. Ako je neko iz medija, možemo da uvedemo zabrane. A ako se krije na internetu, veštačka inteligencija će ga razotkriti", poručio je Ben Sulajem.

U čitavu priču uključio se i šef Alpina Flavio Briatore, koji je ranije upozorio da bi Kolapinto mogao da bude udaljen od medijskih aktivnosti ukoliko se napadi njegovih navijača nastave. Takva mera značila bi da Argentinac ne bi davao intervjue niti učestvovao u medijskim aktivnostima.

Kolapinto se obratio navijačima

Ni sam Kolapinto nije ostao po strani. Argentinac je snimio video-poruku u kojoj je zamolio svoje pristalice da prestanu sa napadima i objasnio da podrška njemu ne sme da znači vređanje i pretnje drugim vozačima.

Gasli je, sa druge strane, ranije osudio napade i poručio da je potpuno neprihvatljivo da se zbog dešavanja na stazi ugrožavaju ljudi iz njegovog privatnog života.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje odgovornosti navijača, vozača, timova i čelnika Formule 1. Ben Sulajem smatra da svi moraju da učestvuju u borbi protiv internet nasilja, jer se granica između sportskog rivalstva i opasnih pretnji sve češće prelazi.