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Nešto više od 24 sata deli nas od novog Balkan Boxing spektakla, pošto će po prvi put u Severnoj Makedoniji, u gradiću Negotino biti održan Balkan Boxing 13!

U dvorani "Mladost" gledaćemo ukupno pet zanimljivih mečeva, a u poslednji čas došlo je i do je jedne promene. Naime, jedan od najboljih srpskih teškaša - Sanel Hasanović (10-1-1) umesto protiv Andrea Joumbija Ojena iz Kameruna, boriće se protiv Dinela Fejzića (5-7-3) iz Bosne i Hercegovine!

1/8 Vidi galeriju Balkan boxing 13 Foto: Balkan Boxing

Reč je o momku iz Tuzle, kome će ovo šesnaesti profesionalni meč, a iza sebe ima i dve uzastopne pobede prekidima, protiv Suada Kantića i Muharema Saliovskog! Ono što je posebno zanimljivo, jeste da je Fejzić četiri od pet svojih pobeda, ostvario prekidima.

Ipak, ovog puta će pred njim biti težak zadatak, s obzirom na to da će na drugoj strani ringa stajati jedan od najboljih stpskih teškaša, koji iza sebe ima čak deset pobeda, od čega osam nokautima, a uz to, i četiri vezane pobede!

Ovom borbom, kompletiran je spisak mečeva za Balkan Boxing 13 u Negotinu, a on izgleda ovako:

Almir Memić (6-0) - Boris Nedbal (6-4)

Matej Čatleski (3-0) - Leon Marić (11-23)

Marko Kraljević (9-1) - Demir Gulamić (13-13-2)

Vuk Vukajlović (0-2) - Filip Dostanić (0-4)

Sanel Hasanović (10-1-1) - Dinel Fejzić (5-7-3)

Podsetimo, kao i prethodnih puta, i ovaj događaj moći ćete da pratite u direktnom TV prenosu na ArenaFight kanalu, kao i u Ruskoj Federaciji, putem platorme RuTube.