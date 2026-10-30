Bokserska reprezentacija Srbije nalazi se na pripremama u Banjaluci, gde se sprema za nastup na 69. izdanju tradicionalnog međunarodnog turnira Zlatna rukavica, koji će biti održan 6. novembra u ovom gradu, preneo je Bokserski savez Srbije.
Ostali sportovi
SRPSKI BOKSERI KREĆU PO ZLATNU RUKAVICU: Sedam reprezentativaca spremno za veliki izazov u Banjaluci!
Slušaj vest
Boje Srbije braniće sedam reprezentativaca:
Ljubiša Staletović – 50 kg
Nikola Maksimović 55 kg
Omer Ametović – 50/55 kg
Filip Džida – 70 kg
David Grosin – 70 kg
Marko Jovanović – 65 kg
Dimitrije Andrejević – 80 kg
Selektor muške bokserske reprezentacije Srbije Milan Ipierski istakao je značaj zajedničkog rada i priprema pred predstojeći turnir.
"Pripreme u Banjaluci predstavljaju važan deo našeg rada pred 69. Zlatnu rukavicu. Momci treniraju veoma ozbiljno i posvećeno, a cilj nam je da kroz kvalitetan rad, dobar sparing i zajedničko druženje podignemo formu na najviši mogući nivo. Očekujem da svaki reprezentativac pruži svoj maksimum, pokaže kvalitet i borbenost i dostojno predstavi Srbiju na ovom velikom međunarodnom turniru", rekao je Ipierski.
Reaguj
Komentariši