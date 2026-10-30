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Boje Srbije braniće sedam reprezentativaca:

Ljubiša Staletović – 50 kg

Nikola Maksimović 55 kg 

Omer Ametović – 50/55 kg

Filip Džida – 70 kg

David Grosin – 70 kg

Marko Jovanović – 65 kg

Dimitrije Andrejević – 80 kg

Selektor muške bokserske reprezentacije Srbije Milan Ipierski istakao je značaj zajedničkog rada i priprema pred predstojeći turnir.

"Pripreme u Banjaluci predstavljaju važan deo našeg rada pred 69. Zlatnu rukavicu. Momci treniraju veoma ozbiljno i posvećeno, a cilj nam je da kroz kvalitetan rad, dobar sparing i zajedničko druženje podignemo formu na najviši mogući nivo. Očekujem da svaki reprezentativac pruži svoj maksimum, pokaže kvalitet i borbenost i dostojno predstavi Srbiju na ovom velikom međunarodnom turniru", rekao je Ipierski.

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